La celebre Roberto Re Leadership School ora accetta pagamenti crypto con Utrust

Con oltre 30 anni di esperienza e mezzo milione di corsisti, Roberto Re è senza dubbio il formatore numero uno in Europa. La sua attività di formazione e preparazione alla leadership si articola in tutte le aree della crescita personale. Ha venduto oltre 1 milione di libri in tutto il mondo, ha co-fondato HRD Training Group per la formazione aziendale e personale, e ha lavorato con personaggi celebri come l’allenatore italiano Roberto Mancini, che ha portato la nazionale italiana alla vittoria durante Euro 2020.

In un continuo sforzo di innovazione Roberto Re ha anche aperto la strada al coaching online, con la creazione di corsi e video specifici fruibili ovunque ed in ogni momento.

Utrust è una società portoghese che opera nel Web3 e che ha creato un gateway rivoluzionario per accettare pagamenti crittografici. I prodotti di Utrust forniscono a tutti i tipi di aziende, dalle multinazionali ai liberi professionisti, un modo per accettare pagamenti in criptovalute e pagare in valute sia cripto che fiat. Ciò significa che le aziende di qualsiasi parte del mondo possono fare business alle proprie condizioni, senza intermediari, ed essere pagate in modo sicuro, economico e veloce.

Ecco cosa dice Roberto Re su questa partnership:

"Le persone nel mondo delle criptovalute sono naturalmente affini alla nostra azienda, perché sono di mentalità aperta, sono disposte a mettersi in gioco, pensano fuori dagli schemi e comprendono l'importanza di avere strumenti diversi da quelli degli altri per avere successo. Quello che insegniamo nei nostri corsi è esattamente in linea con quello che loro stanno cercando. Pertanto, non potevamo non essere tra i primi nel mondo della formazione ad accettare pagamenti in cripto."

Da questo momento in poi, chiunque sia interessato ad accedere ai corsi della Roberto Re Leadership School potrà pagare con una selezione delle criptovalute più forti (BTC, ETH, EGLD, USDC, USDT, UTK, DASH, ecc.) non facendo altro che andando sul sito.

Tutti i corsi elencati possono essere acquistati con crittografia utilizzando l'interfaccia semplice e accessibile di Utrust.

Entrambe le aziende si aspettano che questa partnership consentirà l’apertura verso un nuovo mercato fatto di giovani nativi digitali che potranno avvicinarsi alla crescita personale trovando i contenuti di cui hanno bisogno per formarsi e realizzare il proprio potenziale imprenditoriale.









Sanja Kon, CEO di Utrust, ha dichiarato:

“Ho un ottimo rapporto con il mondo della crescita personale e ho sempre ammirato l'incredibile lavoro di Roberto Re sul campo. Le abilità di cui parla sono cruciali per affrontare con successo le sfide di un mondo in continua evoluzione. Utrust è lungimirante come Roberto Re e da ora forniremo alla sua organizzazione gli strumenti per raggiungere un mercato completamente nuovo che potrà sicuramente trarre vantaggio dal suo lavoro".

“Il Ponte della Comunicazione" è il primo evento live di HRD Training Group per il quale sono stati resi disponibili i pagamenti in criptovalute. Si tratta di una full-immersion sulla comunicazione efficace finalizzata a risolvere i conflitti interpersonali e a creare e mantenere rapporti positivi nella vita. Per ulteriori informazioni e per riservare il proprio posto si può visitare il sito robertore.com.

I 30 anni di attività della Roberto Re Leadership School dimostrano la capacità dell’azienda di intercettare e accogliere molti dei cambiamenti della società. Questa partnership con Utrust inaugura una nuova era di pagamenti digitali che l'azienda sta abbracciando pienamente, sia dal punto di vista tecnologico che filosofico.

Sanja Kon, CEO di Utrust, e Roberto Re, CEO di Roberto Re Leadership School, sono entrambi disponibili per ulteriori commenti e interviste.





A proposito di Utrust

La tecnologia di pagamento del Web3. Il modo migliore per pagare ed essere pagati a livello globale.

Utrust è la principale soluzione di pagamento in criptovaluta progettata per modernizzare il settore finanziario e dei pagamenti e risolvere i problemi dei metodi di pagamento tradizionali consentendo transazioni istantanee, protezione dell'acquirente e pagamenti istantanei crypto-to-cash per gli esercenti.





Sulla Roberto Re Leadership School e Roberto Re

Formazione fuori dagli schemi per risultati fuori dall'ordinario.

HRD Training Group promuove la crescita personale e professionale attraverso corsi di formazione volti a costruire una forte leadership personale e raggiungere risultati straordinari.

Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea, formatore dall’eccezionale forza comunicativa e instancabile energia alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale