Sono Thierry Vimal e David Foenkinos i vincitori del Prix Nice Baie des Anges

Si conoscono i nomi dei due vincitori della ventiseiesima edizione del Prix Nice Baie des Anges: si tratta di Thierry Vimal autore del romanzo “Au titre des souffrances endurées” e di David Foenkinos autore del romanzo “Numéro deux”

Il premio sarà consegnato ai vincitori, in occasione dell'inaugurazione del 26° Festival du Livre de Nice che si terrà al Jardin Albert Ier dal 3 al 5 giugno 2022 giugno.

Chi sono i vincitori

Thierry Vimal

Per il suo romanzo Au titre des souffrances endurées, edito da Le Cherche-Midi.

Con quattro storie autobiografiche dal notevole successo di critica (Olivier, cherche midi), Thierry Vimal si è imposto come scrittore di esperienze vissute e utilizza le proprie sfide per affrontare questioni sociali di valenza universale.

Questa volta, è in una fiction che traspone la sua esperienza personale per denunciare la violenza sulle vittime: una sanzione aggiuntiva inflitta da una società che fallisce nell’affrontare le proprie responsabilità.