La rivoluzione myBlend di Clarins si trasferisce alle Thermes Marins Monte-Carlo

Con accesso diretto dall’Hôtel Hermitage Monte-Carlo e l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, sospese tra cielo e mare, le Thermes Marins Monte-Carlo uniscono innovazione ed esperienza con 6600 mq dedicati a benessere, fitness e prevenzione. Una meta d’eccezione nel cuore di Monaco affacciata sul Mediterraneo per una fuga all’insegna del lusso e della cura di sé.

Le Thermes Marins Monte-Carlo dispongono di attrezzature all’avanguardia di ultima generazione e si affidano a un team di esperti: terapisti, nutrizionisti, consulenti del benessere e personal trainer

definiscono trattamenti e protocolli personalizzati in base agli obiettivi e alle caratteristiche di ciascuno.

Dalla piscina riscaldata, la vista a picco sul mare è semplicemente sublime, così come il solarium affacciato sul Porto e sulla Rocca. La struttura offre anche un ristorante gourmet e salutare, l’Hirondelle, il cui Chef propone

menù invitanti dove la cucina mediterranea incontra la scienza della nutrizione. Qui, la parola d’ordine è benessere.



IL CONNUBIO MYBLEND E THERMES MARINS MONTE-CARLO: IL LUSSO E LA BELLEZZA COME NON LI AVETE MAI VISTI

Marchio pionieristico e innovativo del gruppo Clarins lanciato nel 2007, myBlend si reinventa nel 2022 su impulso del dottor Olivier Courtin. Il nuovo concept myBlend ruota attorno alla personalizzazione, un approccio reso

possibile da mySkinDiag, nuovo strumento di diagnosi della pelle che rileva i problemi cutanei di ognuno e fornisce le relative soluzioni. Per prendersi cura della propria pelle a 360 gradi, myBlend fa leva su tre forze

sinergiche: trattamenti cosmetici, maschera LED e integratori alimentari ideati dal Dr Olivier Courtin e sviluppati in collaborazione con un gruppo di esperti di comprovata eccellenza, atti a garantire la massima efficacia e la più

assoluta sicurezza per la pelle e l’organismo. Ogni prodotto è formulato con la massima concentrazione efficace per quanto riguarda i principi attivi, i nutrienti e la luce. Studiate per assicurare una tolleranza ottimale, le formule

Derma e Nutri si basano su ingredienti sicuri e non controversi, mentre la maschera LED sfrutta una tecnologia non invasiva. Alta efficacia e rispetto per la pelle, l’organismo ma anche l’ambiente sono i tratti distintivi del

marchio.

Trattamenti myBlend in esclusiva per le Thermes Marins Monte-Carlo



L’efficacia dei trattamenti myBlend risiede nella combinazione ideale di formule altamente concentrate, rimodellamento profondo e tecnologie sofisticate per un approccio alla pelle “Bellezza, Benessere, Innovazione”.

Un perfetto equilibrio di competenze complementari che surclassa la cosmesi tradizionale e garantisce risultati cutanei eccezionali e un benessere rigenerante. La gestualità energizzante e armonizzante sviluppata con la

fisioterapista Chantal Lehmann (esperta in lifting manuale) unita al potere dei LED, della crioterapia e delle micro- correnti, stimola in profondità i meccanismi naturali della pelle, che si rigenera da sola.

My Face Touch

Ogni emozione della pelle ha il suo trattamento. Grazie all’azione combinata di formule altamente concentrate, massaggi rimodellanti e tecnologie avanzate non invasive, i trattamenti viso myBlend forniscono risultati su

misura, immediati, sicuri. Ogni trattamento è una promessa di efficacia ma anche di benessere riparatore. Ogni seduta prevede gesti precisi che favoriscono la distensione e l’ossigenazione dei tessuti.

My Body Touch

I trattamenti myBlend per il corpo si ispirano a tecniche manuali provenienti da tutto il mondo per riequilibrare le energie favorendo la distensione e il rilassamento.

My Signature Touch

Il trattamento myBlend Signature è la summa di tutte le competenze del marchio. Le formule altamente concentrate, l’eccellenza del tocco e il potere delle tecnologie all’avanguardia si uniscono per offrirvi una nuova

esperienza di bellezza su misura