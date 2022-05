In tram da Nizza al Principato di Monaco: Estrosi ne parla …

In tram dall’Aeroporto di Nizza fino a Montecarlo: perché no?

È la suggestione del momento che Christian Estrosi ha svelato nel corso di una lunga intervista rilasciata al giornale on line francese “Nice press”.

Un’idea che potrebbe soddisfare i 50 mila pendolari che ogni giorno raggiugono il Principato, i turisti che giungono a Nizza e che desiderano raggiungere il Principato per visitarlo fermandosi una sola giornata.

Non solo quello…però. Il prolungamento della Ligne 2 fino a Monaco rappresenterebbe il primo passo per concretizzare un’altra suggestione, quella di giungere con mezzi pubblici veloci fino a Menton.

La città di confine, dopo le recenti elezioni, si è molto avvicinata a Nizza, e questa potrebbe essere l’opera in grado di creare un legame ancor più forte e, magari, estendere la Métropole fino alla frontiera italiana.

Alcune iniziative per collegare Nizza con Monaco sono in atto, dalla ciclabile definita “la più bella del mondo” alla navetta marittima che, però, è al palo per assenza di offerte, ma il tram, con le sue tante corse sarebbe un’altra cosa.

A Nice Press Christian Estrosi è stato esplicito: “Quando si parla di mobilità, nulla è da escludere”.

Anche perché presto verrà inaugurato il nuovo polo ferroviario all’aeroporto di Nizza che raccoglierà migliaia di passeggeri che giungono da Ovest, la possibilità di raggiungere dalla stazione, in tram, non solo il Porto di Nizza, ma anche Monaco costituirebbe una carta vincente per il turismo e i trasporti pubblici della città.

Per cui quel: “Possiamo anche considerare nei prossimi anni un ampliamento della linea 2 della tramvia di Nizza verso il Principato” pronunciato da Christian Estrosi può essere letto come il primo passo per passare dalla suggestione alla realtà.