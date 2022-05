Le Vele di Alassio festeggia 30 anni di emozioni

Le emozioni sono il vento che gonfia Le Vele e che le ha portate fino a

qui 30 anni dopo.



Quante emozioni e quanti ricordi sono scaturiti in questi anni, quante

persone si sono sentite a casa e quante hanno percorso centinaia di

chilometri attratte dal fascino di questo club.



Per coloro che le vivono Le Vele sono senza tempo, ma hanno percorso

tanta strada e si sono rinnovate sempre più per rimanere al passo e

soddisfare i loro ospiti.



Era il 1992 quando Antonio Dogliani aprì le porte del meraviglioso

"castello", ideando una struttura innovativa ed affascinante in una

location strategica e dalla vista mozzafiato. A partire dal 1999 è stato

Franco Becchio ad avvicinare ed affascinare una clientela VIP

proveniente da tutto il Nord Italia grazie al suo charme e savoir faire.

Nel 2015 i tempi erano maturi per il passaggio di consegne ad una nuova

generazione, cresciuta all'interno del locale.



Guidato dal suo sogno di fare de Le Vele e di Alassio un punto di

riferimento internazionale, Niccolò Fiori si è gettato a capofitto e con

entusiasmo in questo progetto, portando nella sua amata città artisti

rinomati da tutto il mondo e generi musicali di tendenza.



Il 21 maggio si aprirà ufficialmente la stagione 2022 con la

celebrazione per i primi 30 anni de Le Vele, il cui tema sarà la fiaba,

perché la storia di questo locale è come una meravigliosa favola che non

vuole finire mai. All'ingresso, passato e presente si incontrano: il

patron Niccolò Fiori ed Antonio Dogliani per l'occasione sono pronti ad

accogliere i loro ospiti e vivere tutti felici e contenti.





Le Vele Alassio Opening Summer Season 2022



30th Anniversary (1992-2022)

Come nelle migliori favole...

OPENING SUMMER SEASON 2022

The real club is ready to celebrate with you!



Saturday 21st May 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

OPENING SUMMER SEASON 2022

MUSIC BY

Ruben Lasala

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721