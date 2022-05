Immobiliare in Costa Azzurra, nel primo trimestre di quest’anno volano i prezzi ed anche i cambi di proprietà. La casa si rivela un buon affare

È sufficiente passeggiare nelle principali città del Dipartimento delle Alpi Marittime per rendersene conto: i cartelli “À vendre” sono sempre di meno, quasi scomparsi sembrerebbe.

Poi, per averne una conferma, è sufficiente entrare in un’agenzia immobiliare e rendersi conto che il pallino lo hanno in mano, saldamente, i proprietari, visto che le richieste di acquisto sono superiori ai beni immobiliari posti in vendita.

Entrato in crisi il “nuovo” per molteplici concause: dalla pandemia che ha rallentato i lavori all’inflazione che ha aumentato i costi alla rarefazione delle componenti che risentono anche della guerra in Ucraina.

Così i prezzi dell’usato sono aumentati, a Nizza, nello spazio di tre mesi, nel primo trimestre del 2022, del 6% toccando la media di 4.470 euro al metro quadrato.

La capitale della Costa Azzurra è ora al quarto posto assoluto, in Francia, per il costo al metro quadrato degli alloggi non nuovi, davanti vi sono Parigi (10.728 euro al metro quadrato), Lione (5.024 euro) e Bordeaux (4.773 euro).