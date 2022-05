A Cannes al Festival du Film Entr'2 Marche, in concorso "Seife" cortometraggio del regista sanremese Riccardo Di Gerlando

Sarà proiettato in concorso oggi domenica 22 maggio 2022 alle ore 14.00 a Cannes al Festival du Film Entr'2 Marche 2022, presso la Salle Gilbert Fort Cannes in rue de Mimont, 45, il nuovo cortometraggio "Seife" del regista sanremese Riccardo Di Gerlando.

Il film che tratta della tragedia dell'eutanasia operata dal regime nazista verso i disabili nel 1939, dopo aver già riscosso premi e apprezzamenti per come lo stesso Di Gerlando e i suoi collaboratori abbiano rappresentato un tema molto delicato in modo chiaro e sensibile senza mostrare la dura realtà di quei momenti, si propone ora in questa prestigiosa kermesse. Delegato a presentare l'opera al pubblico e alla giuria, l'attore di Bordighera Francesco Franz Verrando " Sono molto emozionato, il cortometraggio girato in gran parte a Villa Etelinda Bishoffsheim mi ha coinvolto totalmente e il mio ruolo del cinico medico della struttura di Hadamar hanno lasciato un profondo segno nella mia appassionata interpretazione" .

Il Festival si concluderà mercoledì 25 maggio a coda del 75° Festival du Cinema con le premiazioni e riconoscimenti presso la stessa sala.

