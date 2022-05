Ligue 1: Monaco in Champions, Nizza in Conference Ligue. Costano cari ai rossoneri gli incidenti col Marsiglia

Tutte le sentenze sono state pronunciate: il torneo di Ligue 1 si è concluso e ormai si conosce tutto o quasi.

Manca ancora l’indicazione della ventesima squadra che sarà iscritta al prossimo torneo e occorrerà attendere lo “spareggio” tra il Saint Etienne (terz’ultima di Ligue 1) e l’Auxerre (Ligue 2) per completare il tabellino.

Costano cari, al Nizza, gli incidenti, con invasione di campo, della terza di andata nella gara sospesa col Marsiglia: il punto di penalizzazione, appioppato dalla giustizia sportiva, determina il sorpasso del Rennes sui rossoneri, i primi disputeranno l’Europa League, mentre il Nizza si dovrà accontentare della Conference.

Queste le “sentenze” determinate dall’ultima giornata che è stata disputata ieri sera.