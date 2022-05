Le più belle immagini di Paris Match raccontano Nizza su grandi pannelli (foto)

La città di Nizza, la Métropole Nice Côte d'Azur e il settimanale Paris Match hanno organizzato una mostra fotografica che metta in risalto lo splendore del territorio di Nizza, ieri come oggi, s’intitola: “Nissa la Bella. Trésor de la Riviera”.

Nel numero 583 di Paris Match, del giugno 1960, un giornalista della rivista scrisse “Nizza immortale, è la Baie des Anges di cui Raoul Dufy fece una delle sue opere più famose nel 1927. Si legge l'età della città sui suoi tetti: il rosa è il passato, il bianco è il colore del modernismo”.

Quasi 40 anni dopo, nel dicembre 1999, Paris Match elogia ancora il clima unico della città, la sua luce incomparabile e la sua architettura dalle molteplici influenze.

Di anno in anno, la rivista continua a dispiegare nelle sue pagine l'elenco dei personaggi sedotti da questo territorio eccezionale: politici, capi di governo e personaggi famosi vi ricaricano le batterie; mentre ad essa si ispirano artisti francesi e internazionali, dal mondo della letteratura a quello della musica, passando per il cinema e le arti plastiche.

Un'alchimia particolare che Paris Match presenta nella mostra Nissa La Bella - Trésor de la Riviera.



In stretta collaborazione con la Città di Nizza, Marc Brincourt, curatore della mostra, Michel Maïquez, ex direttore artistico di Paris Match, Charlotte Leloup, giornalista di Paris Match, hanno realizzato una scenografia all’aperto, accessibile a tutti: 52 pannelli di grande formato sono stati sistemati in Place Garibaldi, nel cuore di Nizza.



La mostra potrà essere visitata ininterrottamente fino al 30 ottobre 2022 in Place Garibaldi.