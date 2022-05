F1, scatto Verstappen: l'olandese vola nelle quote per il titolo, Leclerc insegue a 2,60

Gran premio di Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da un guasto alla power unit della sua Ferrari mentre era al comando della gara di Montmeló. Un imprevisto che in classifica mondiale e nelle quote fa spiccare il balzo a Max Verstappen, primo sulla Red Bull al termine di una gara inizialmente difficile.

Il campione del mondo guida ora la classifica piloti a +6 sul monegasco e firma la prima volata nelle scommesse sul mondiale: il titolo adesso è offerto a 1,60 da Planetwin365 e 888sport.it (in calo rispetto all'1,85 post Miami), con Leclerc che insegue a 2,60, in rialzo rispetto all'1,95 di due settimane fa. Cambia invece il terzo posto virtuale dei bookmaker, con George Russell - ieri terzo - che scavalca Lewis Hamilton passando da 33,00 al 17,00 attuale, mentre il britannico scivola a 23,00. A precipitare nelle preferenze dei bookmaker è invece Sainz, quarto dopo una gara complicata, dato tra 80 e 100 volte la posta.