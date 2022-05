Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. L’Esteron a La Clave (Foto)

Danilo Radaelli ci propone questa volta un’escursione in bicicletta non distante da Nizza.

Si tratta di raggiungere il corso dell’Esteron, un affluente del Var: un territorio che consente molte passeggiate a piedi, in bicicletta ed anche in canoa.

Il percorso che ci svelano le fotografie di oggi è quello che si trova tra La Clave e Gilette e ci mostra il ponte tibetano.

Il percorso de la Clave costeggia il fiume Esteron e presenta alcuni accessi che conducono a argini sterrati, altri a spiagge di ciottoli.

Alcune foto propongono anche il villaggio arroccato di Gilette con i resti del Castello: un’escursione in bicicletta che esalta i colori della natura.