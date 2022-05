È online Rankister, il nuovo Marketplace per editori e Brand: digital PR semplici e veloci

Rankister è la nuova piattaforma che consente di gestire in autonomia la pubblicazione di articoli e comunicati stampa online. Editori e influencer possono proporre i loro spazi di pubblicazione a una vasta platea di potenziali clienti, mentre Brand e inserzionisti possono trovare la destinazione più adatta ai loro contenuti, in un catalogo ampio e di qualità.

La piattaforma analizza le metriche SEO dei siti offerti dagli editori, permettendo ai Brand di scegliere uno spazio autorevole per migliorare le proprie performance. Aziende e inserzionisti trovano su Rankister testate giornalistiche e blog di qualità, potendo così risparmiare tempo e risorse tradizionalmente dedicate alla ricerca di spazi di pubblicazione. “Avevo bisogno di individuare un blog di settore per diffondere le novità del mio Brand e per giorni ho dedicato molto tempo a cercare editori idonei, restando anche a lungo in attesa di risposte: ho poi deciso di iscrivermi a Rankister e nel giro di 20 minuti ho trovato i siti perfetti per i contenuti della mia azienda” (Alessandra B., marketing manager, cliente Rankister).

Rankister è nato da un’idea di Isan Hydi, già CEO di Wolf.agency, agenzia SEO e Digital PR con sede a Moncalieri (Torino): “lavoriamo nel settore delle Digital PR e del content marketing da tanti anni e abbiamo avuto modo di comprendere a fondo le criticità del settore: per questo abbiamo deciso di creare Rankister e renderlo disponibile per Brand e agenzie, facendo risparmiare l’87% del tempo e risorse che prima venivano impiegate per la ricerca, la scelta e la trattativa delle pubblicazioni”.

Ma perché le Digital PR sono così importanti per imprenditori, professionisti e aziende? Perché consentono di migliorare la Brand Awareness, rendendo il proprio marchio più conosciuto e più scelto dai clienti. Tuttavia, spesso risultano impegnative e dispersive, al punto che molte aziende non se ne riescono a occupare e perdono grandi opportunità di business: Rankister rappresenta una rivoluzione nel mondo della Brand Awareness, consentendo di migliorare il proprio posizionamento SEO con estrema facilità e di aumentare traffico e conversioni.

Rankister offre sicurezza e fa da garante sulle transazioni, supervisionandole: editori e Brand possono gestire la compravendita dei contenuti con tranquillità, operando in un contesto sicuro.

Un team di esperti viene inoltre messo a disposizione del cliente in ogni ambito: la redazione di Rankister si compone di copywriter e giornalisti in grado di offrire servizi come scrittura di contenuti, content marketing e comunicati stampa alle aziende che desiderano implementare il proprio business. L’intero processo di SEO growth e di link building può essere inoltre affidato al team di SEO Specialist di Rankister, che affianca l’azienda nella costruzione e nel perfezionamento di campagne custom e strategie personalizzate.

La piattaforma di questa innovativa start up, il cui piano di sviluppo è a medio-lungo termine, sta attualmente ampliando il catalogo disponibile, già molto vasto grazie all’iscrizione di prestigiosi editori italiani: ora Rankister punta al mercato internazionale, consentendo ai Brand di rendersi noti anche all’estero tramite la pubblicazione su prestigiosi siti (la piattaforma è declinata in sei lingue e consente un facile utilizzo anche ad aziende internazionali). L’iscrizione su Rankister è gratuita e consente di scoprire in che modo un marketplace per contenuti possa portare beneficio alla propria azienda.