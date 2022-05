Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Voile - "Croisière Bleue"

Fino al 29 maggio 2022

À Baie de la Salis

La Société des Régates d'Antibes organise la Croisière Bleue, course ouverte aux séries habitables, du 25 au 29 mai.

La Croisière Bleue propose deux courses traditionnelles : Antibes-Calvi et Calvi-Antibes.



La visite de la vieille dame

Dal 27 al 29 maggio 2022 ore 20,30, la domenica ore 16

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



27e Voiles d'Antibes

Du 1 Juin jusqu'au 5 Juin

À Port Vauban

27e Voiles d'Antibes

Le programme

Mercredi 1er juin

10h - 18h, Accueil des concurrents

19h, Live Music by SBK 06 (salsa, bachata, kizumba)

Jeudi 2 juin

Journée Opération Mer Propre

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 1ère manche

21h, Live Music by DJ CBIO

Vendredi 3 juin

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 2e manche

18h30-20h30, Electric Simone

21h30, Live Music by the Blah Blah

Samedi 4 juin

Journée Sea Sheperd et Journée SOS Cancer du Sein

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 3e manche

18h30, Les Marinettes

21h30 Live Music by Flea Market

Dimanche 5 juin

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 4e manche

18h30, Remise des prix

20h, Soirée nostalgie Génération 80



BEAULIEU SUR MER

MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



CANNES

FESTIVAL, 75E FESTIVAL DE CANNES

Fino a sabato 28 maggio 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL, 54E QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Fino a venerdì 27 maggio 2022

https://www.quinzaine-realisateurs.com/



FESTIVAL, 61E SEMAINE DE LA CRITIQUE

Fino a giovedì 26 maggio 2022

https://www.semainedelacritique.com



ATELIER BIEN-ÊTRE

Sabato 28 maggio 2022 ore 10

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



CONCERT, MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 29 maggio 2022 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, MJC PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - PRINTEMPS 2022

Fino a sabato 4 giugno 2022

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AVEC LA QUINZAINE EN ACTIONS

Fino a sabato 4 giugno 2022

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settemnbre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

Passeggiata nel giardino e nel museo della villa

le camelie, Corinne Chauvet, scultrice,

ci invita a riconnetterci con la nostra gioia più profonda.

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



FALICON

COURSES MYTHIQUES – FALICON – MONT CHAUVE, COMPETIZIONE SPORTIVA

Giovedì 26 maggio 2022 ORE 9

un départ à 9h depuis le stade en bas du village

Falicon



MENTON

Parcours ethnobotanique : exposition en plein air dans les Jardins Biovès

Fino al 7 giugno 2022

Entrée libre et gratuite

Jardins Biovès



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 26 maggio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 26 maggio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 27 maggio 2022 ore 10

Lunedì 30 maggio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 30 maggio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 28 maggio 2022 ore 14,30

Martedì 31 maggio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition : "D'un support à l'autre"

Fino al 10 giugno 2022

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

Galerie d’art contemporain - palais de l’Europe

8 avenue Boyer



MONACO

79° Gran Premio di Monaco di Formula 1 (prove)

Da venerdì 27 a sabato 28 maggio 2022, Principato di Monaco

Prove del 79° Gran Premio di Monaco di Formula 1, a cura dell'Automobile Club di Monaco



Concerts - Beach Party

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022 dalle 15 a mezzanotte

Grand Prix Beach Party organizzato dalla La Note Bleue. In programma: Norsicaa, Frankie Francis, Franck is Franck, Playin' 4 The City, Oliver Portal, Betino, Anders e Mochi Men

La Note Bleue

Plage du Larvotto

Avenue Princesse Grace



79° Gran Premio di Monaco F1

Domenica 29 maggio 2022

79° Gran Premio di Monaco di Formula 1, a cura dell'Automobile Club di Monaco



Monaco Streaming Film Festival

Da martedì 31 maggio a venerdì 3 giugno 2022

Il Monaco Streaming Film Festival si svolge al Grimaldi Forum e verrà trasmesso in tutto il mondo. L'evento permette alle piattaforme di streaming AVOD, SVOD E

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Il Colonnello Redl

Martedì 31 maggio 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema - I Martedì del Cinema - proiezione del film "Il Colonnello Redl" di István Szabó (1985) organizzata dall'Istituto Audiovisivo di Monaco

Martedì 31 maggio 2022, alle 20h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Cine Pop Corn

Mercoledì 1 giugno 2022 alle 19

« Lo sciamo (ndt, "La Nuée") » di Just Philippot

Mercoledì 1 giugno 2022, alle 19h

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Mostrav "LUX MUNDI (La Luce del Mondo )"

Fino a martedì 14 giugno 2022, dalle 10 alle 17, L'Agora Maison Diocésaine

Mostra di arte moderna, d'ispirazione sacra, a cura della Diocesi di Monaco

Dalle 10h alle 17h

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Fino a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

MACBETH, OPERA

Giovedì 26 maggio 2022 ORE 20

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



GÉRÉMY CRÉDEVILLE – TOURNÉE GÉNÉRALE, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Venerdì 27 maggio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



ROCK THE BALLET XE ANNIVERSAIRE, DANZA

Sabato 28 maggio 2022 ore 20,30

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



ZIZE 100% MARSEILLAISE, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da sabato 28 a domenica 29 maggio 2022 ore 21

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



GÉRÉMY CRÉDEVILLE – BIENTÔT, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 28 maggio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



NICE TO SEE YOU! ESPOSIZIONE

Fino al 28 maggio2 022

Orari di apertura il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

La Station

89 route de Turin



LE RAID EDHEC, COMPETIZIONE SPORTIVA

Fino a domenica 29 maggio 2022.

Partenza dal parco del Mercantour e arrivo finale a Nizza

Il raid EDHEC si svolge nell'entroterra di Nizza.

La 29esima edizione si svolgerà dal 25 al 29 maggio nelle Alpi del Sud. 120 partecipanti si incontrano per 5 giorni per un raid multisport in squadre di 2 o 3 persone. Anche se il Raid è rinomato per la sua difficoltà (220 km e 9000 m di dislivello positivo), non è meno rinomato per la sua convivialità!

Raid EDHEC

393 Promenade des Anglais



MOKO MAD’MOISELLE – AMOREGRAFIA, ESPOSIZIONE

Fino al 29 maggio 2022.

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni tranne il lunedì

Il museo: dalle 10 alle 18

La galleria: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 29 maggio 2022 ore 15,30

Kiosque à musique

Jardin Albert 1er

1 Esp. Jacques Cotta



“LAXMI, LE 3E GENRE EN INDE VU PAR ANITA KHEMKA”, ESPOSIZIONE

Fino al 30 maggio 2022

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



SANS TAMBOUR, TEATRO

Dal mercoledì 1° a domenica 5 giugno 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 20. Il giovedì alle 19:30. Il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il martedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza presenta una nuova mostra su Hàm Nghi (1871-1944), il "Principe di Annam", il primo artista vietnamita formato da pittori e scultori francesi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



LOUIS NUCÉRA, UN ÉCRIVAIN À VÉLO - ESPOSIZIONE

Fino al 9 luglio 2022

Un omaggio al grande scrittore nizzardo e alla sua passione per lo sport, in particolare il ciclismo, al quale ha dedicato il libro Mes rayons de soleil.

Saranno esposti oggetti personali lasciati in eredità dalla famiglia Nucéra al Museo Nazionale dello Sport, tra cui una delle sue biciclette.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT JEAN CAP FERRAT

BAL COUNTRY, BALLO

Sabato 28 maggio 2022 alle 18,30.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat



VILLEFRANCHE SUR MER

FESTIVAL CONEX, CONCERTO

Giovedì 26 maggio 2022 dalle 18 alle 1.

La Citadelle

Place Emmanuel Philibert