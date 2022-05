F1. Inizia il weekend del GP di Monaco, Leclerc è primo nelle due sessioni odierne

È il weekend del Gran Premio di Monaco di Formula 1, la gara di casa del ferrarista Charles Leclerc. Un fine settimana da tutto esaurito sulle tribune del Principato, e ovviamente già dal venerdì non è mancato il calore, l'affetto e il sostegno nei confronti dell'idolo locale.

E Charles ha ripagato tutti nella miglior maniera possibile, facendo segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di giornata, dimostrando anche di avere il migliore passo gara dello schieramento.

Leclerc a Barcellona ha perso il comando della classifica mondiale piloti, superato dal campione del mondo in carica Verstappen. Ma sono solo sei i punti di ritardo dalla vetta, una vetta che punterà a riprendersi nelle strade di casa, ma Montecarlo ha tanti motivi per essere una gara speciale: la vittoria rossa manca qui dal 2017 con Vettel, e Charles nei suoi tre precedenti in Formula 1 nel Principato non ha mai visto la bandiera a scacchi. L'anno scorso dopo aver fatto la pole position non partì nemmeno per un problema alla sua monoposto.

A Monaco si dice che la pole del sabato può valere una mezza vittoria, e domani la Ferrari ha tutte le carte in regola per partire in prima fila.