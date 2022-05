Villefranche sur Mer: le manifestazioni e le iniziative di giugno

Un’estate da vivere intensamente, quella che propone Villefranche sur Mer : manifestazioni, mostre, concerti, teatro.

Tante opportunità nella splendida cornice di una delle località più turistiche ed esclusive della Costa Azzurra.

Questo il programma del mese di giugno 2022







Eventi

3 giugno 2022 – Ore 18 Villafrança – Hommage à la Cédille qui sourit

La Cédille qui sourit è il nome della libreria creata dagli artisti Georges Brecht e Robert

Filliou, tra il 1965 e il 1968. Verrà celebrato il “non anniversario” dell'Arte – e de Cédille qui sourit con una serata di performancxes.

Dalle 18 alle 19,30: TARABART! O come sedici studenti del collège Port Lympia de Nice propongono un insieme di spettacoli, arte, musica e poesia.

Dalle 20 a mezzanotte: Actions post-fluxus guidate dall'artista Laurent Marissal.



3 e 4 giugno 2022 - Cittadelle - Festivités Biagini

È il ritorno delle giornate di sole, è il ritorno dei festeggiamenti. La Compagnia Jacques Biagini invita a recarsi a respirare l'aria di mare e le arti. In programma: teatro, danza, lezioni, laboratori pratici e altre sorprese.



11 giugno 2022 – Ore 16 – Attraverso la città - Déambulation théâtrale Molière

Due ore con Molière! Due ore per festeggiare insieme i 400 anni dalla sua nascita! Ci saranno tutti i suoi personaggi e e tanti momenti sceneggiati nel corso di una passeggiata in costume a

attraverso Villefranche e il borgo antico proposto da gli attori della compagnia "Vis de Forme!"



11 giugno Ore 20,30 - Auditorium de la Citadelle - Fugueuses

Claude ha collezionato amanti per tutta la vita e Margot, moglie fedele e madre irreprensibile, è in cerca di avventure. La fuga che hanno preparato separatamente, li conduce sulla stessa strada, quella dell'amicizia. Una commedia divertente, toccante e un po’ pazza.



Dal 24 al 26 giugno 2022 - La Crème Festival

Più di 30 artisti da scoprire. Attività uniche:Mercato del vinile - esoterismo - laboratori del verde - - laboratori e mercato vintage - degustazione di vini naturali. 3 giorni di musica, amore e piedi nell'acqua



26 giugno 2022 - Découverte des escaliers villefranchois

Attraverso un percorso che sale le scale di Villefranche, è possibile scoprire punti panoramici mozzafiato che conducono a Saint-Michel per un grande picnic. Rinfresco offerto all'arrivo



Mostre

Da sabato 25 giugno a domenica 24 luglio - Cappella di S. Elisabetta - Mostra Sylva Usta

Sylva Usta espone nella Cappella di Santa Elisabetta con un'installazione intitolata "Dissensions dans le monde. Quattro spettacoli