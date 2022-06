La finale di Champions scatena un caso: troppi gli errori compiuti dalla UEFA

L'evento era tra i più attesi della stagione e qualche imprevisto lo si poteva anche prevedere, ma quello che è successo lo scorso 28 maggio fuori dallo Stade de France di Saint-Denis non doveva accadere. La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, infatti, è stata tutt'altro che spettacolare, a partire dai 35 minuti di ritardo con cui è iniziata, per non parlare poi degli scontri che si sono conclusi con un bilancio di 68 arresti e 238 feriti non gravi. In questi giorni abbiamo assistito ad un incessante rimbalzarsi di responsabilità, con la Uefa che ha attribuito la colpa del calcio d'inizio ritardato ai troppi biglietti contraffatti e la sindaca di Liverpool, Joanne Anderson, che ha chiesto di aprire un'indagine per il trattamento brutale dei tifosi da parte della polizia francese.

Che la finale di Champions League fosse particolarmente sentita non era certo un segreto e anche in Italia sono stati in moltissimi ad assistere alla partita dal nostro Paese, anche se c'è stato qualcuno che ha rinunciato proprio per via del clamoroso ritardo del calcio d'inizio. Adesso, si cercano le responsabilità.

Il problema del ritardo dovuto ai biglietti falsi

La Uefa non ha tardato a chiarire la questione. Il ritardo di 35 minuti sul calcio d'inizio della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid è da imputare alla presenza di moltissimi tifosi inglesi con biglietti contraffatti. Una volta acquistato il proprio biglietto, infatti, era possibile stamparli su carta ma anche scaricarli digitalmente e la Uefa ci ha tenuto a precisare sin da subito che questa sarebbe stata la soluzione migliore. A propendere per i biglietti cartacei sono però stati soprattutto i tifosi del Liverpool, che hanno contribuito a generare il caos ai tornelli.

Il motivo è piuttosto semplice: i bagarini erano all'azione già da qualche giorno ormai, dunque, in parecchi hanno provato ad entrare allo stadio con un biglietto falso. Questo ha provocato dei notevoli rallentamenti, oltre che reazioni aggressive da parte di coloro che erano in regola e non volevano rischiare di entrare dopo il calcio d'inizio.

Come se non bastasse, all'interno dello stadio tutte le vie di fuga erano intasate per via degli abusivi che erano riusciti ad entrare. Una situazione pericolosissima, che di certo non mette in ottima luce la gestione del match.

La gestione degli scontri da parte della polizia francese

Ad aver ricevuto numerose critiche è stata anche la gestione degli scontri da parte della polizia francese, che come dichiarato da più testimoni ha riservato un trattamento brutale ai tifosi. La stessa sindaca di Liverpool, Joanne Anderson, ha chiesto di aprire un'indagine completa per verificare quanto accaduto chiamando in causa lo stesso Macron. D'altronde, la Francia non è uscita bene da questi avvenimenti recenti e tutto ciò potrebbe andare a minare i futuri eventi organizzati proprio sul suo territorio. Ricordiamo infatti che sia il Mondiale di Rugby nel 2023 che le Olimpiadi del 2024 si terranno in Francia e necessiteranno di una gestione più attenta.