Quando la scommessa è a prova di app: due esempi

Se vi guardate nelle vostre tasche sarà molto facile trovare uno smartphone mentre, in borsa, un tablet. Del resto, si tratta di strumenti utilissimi e praticamente indispensabili al giorno d'oggi che vengono personalizzati sempre più grazie alle app che vi vengono installate.

Ce ne sono davvero per tutti i tipi e tutti i gusti! “Viaggiando” poi sui diversi sistemi operativi non sarà difficile notare come in molti utenti avranno più o meno le stesse app installate sui propri dispositivi. E lo stesso vale per le scommesse.

Una volta chiarito questo punto partiamo dunque con le app appositamente realizzate per i giocatori d'azzardo. Ne vedremo in sostanza due e, cioè, quelle relative alle scommesse sportive con bet365 app ed a Planetwin365.

L'app di Bet365: nella Top Ten delle scelte da parte dei giocatori italiani

Se vivete nel nostro Paese e se vi piace tentare la fortuna, allora, è molto probabile che vi siate già imbattuti nell'app di Bet365 visto che, dati alla mano, si tratta pur sempre di una delle applicazioni per dispositivi mobile più scaricate dai giocatori italiani.

Funzionante sia sui sistemi iOS che Android, senza dimenticare Blackberry e Windows Phone, tale app si trova senza nessun tipo di problema nei principali store. Dopo essere stata scaricata occorrerà completare l'installazione compilando il form e spedire la copia dei documenti d'identità richiesti. Inutile dire che, per poterla utilizzare, occorre essere prima di tutto maggiorenni, ma torniamo a noi!

Collegandosi ai maggiori metodi di pagamento esistenti, come ad esempio Master Card, PostePay, Visa e così via, l'app di Bet365 permetterà agli scommettitori di fare le loro puntate direttamente su tutta una vasta serie di eventi sportivi dal vivo e di seguire, in streaming, tali match per non perdersi neanche un'azione.

Forte di una schermata completa ed intuitiva, tale app offre anche la possibilità di interagire con il Servizio Clienti tramite chat nel caso dovessero verificarsi dei problemi. Infine, per giocare, basterà aver fatto una puntata nell'arco delle ultime 24 ore o avere semplicemente un saldo in positivo.

L’app di Planetwin365: con un mondo di scommesse comodamente in mano

Al secondo posto, ma di poco, tra le preferenze dei giocatori d'azzardo tricolore, anche l'app di Planetwin365 ha deciso di essere presente su più sistemi operativi, da Android fino ad iOS per intenderci, per abbracciare un numero sempre più grande di utenti.

Per installarla occorrerà scaricarla direttamente dal suo sito e poi, come al solito, compilare il form ed allegare tutti i documenti del caso che provano, oltre al fatto di essere maggiorenni, anche la propria identità.

Ma in che cosa si differisce esattamente da quella già citata qualche riga fa? Anche nel caso di Planetwin365 si può scommettere sui principali eventi sportivi dal vivo consultando le statistiche, ma qui c'è anche un'aggiunta per chi preferisce i giochi d'azzardo “puri”.

Le scommesse sportive viaggiano dunque sugli stessi binari dei giochi tipici dei casinò, incluso anche il sempreverde poker, permettendo agli utenti di piazzare dove e quando più si vuole le proprie scommesse e giocate.