I fiumi della Tempesta Alex nelle cartoline dello scorso secolo (Foto)

La tempesta Alex provocato una precipitazione eccezionale che ha causato enormi danni nell’arrière pays della Métropole di Nizza e in Valle Roya.

I servizi culturali della città di Nizza, oltre ad essere intervenuti direttamente in alcune realtà locali per valutare i danni al patrimonio storico e culturale, hanno messo in rete una serie di vecchie fotografie e di cartoline dello scorso secolo che “raccontano” i villaggi che si affacciano sui fiumi che da sempre sono elemento vitale per tanti paesi e che nell’ottobre del 2020 si sono trasformati in potenza distruttrice che ha recato lutti e danni.

La raccolta di cartoline e fotografie può essere visitata in modo virtuale, é sufficiente cliccare qui .