Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

27e Voiles d'Antibes

Event options

27e Voiles d'Antibes

Fino al 5 giugno 2022

Port Vauban

Le programme

Jeudi 2 juin

Journée Opération Mer Propre

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 1ère manche

21h, Live Music by DJ CBIO

Vendredi 3 juin

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 2e manche

18h30-20h30, Electric Simone

21h30, Live Music by the Blah Blah

Samedi 4 juin

Journée Sea Sheperd et Journée SOS Cancer du Sein

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 3e manche

18h30, Les Marinettes

21h30 Live Music by Flea Market

Dimanche 5 juin

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 4e manche

18h30, Remise des prix

20h, Soirée nostalgie Génération 80



4e édition "Antibes en scène"

Dal 2 all'11 giugno 2022

Le programme

Jeudi 2 Juin à 20h30

" Neuf " par La Comédie des Remparts d’Antibes Mise en scène : Isabelle Servol, Auteur : Stéphane Guérin

Avec Bastien Blanchard, Bernard Cicéron, Pierre Constantin, Martine Da Silva, Philippe Degry, Kenan Fageul, Sophie Picard, Coralie Sucheyre et Judith Van Der Kuip.

Vendredi 3 Juin à 20h30

" Deux plats " d'Anouilh par la Compagnie du Pygmalion Mise en scène : Jean Louis Sabatié.

Avec Laurence Abendanan, Marine Sensour, Patricia Gabella, Caroline Courme, Christel Delfino, Grégory Deyre et Vincent Bossert.

Samedi 4 Juin à 20h30

" Il était une fois Marcel Pagnol 2 " par la Compagnie de la Cigale

Avec Marie-Christine Lavitola, Patrick Lavitola, Christine Claux, Thierry Leclerq, Gérard Racommandato et Denis Harvier.

Jeudi 9 Juin à 20h30

" Les Indés6 " par Le Drumer Club... Auteur : Eric Beauvillain, Mise en scène : Laurence Gaston

Avec Élodie Martel, Gaëlle Meret, Lisa Amprino et Valérie Bluhm.

Vendredi 10 juin à 20h30

" La Nuit des rats " de Jean Dupré par la Compagnie Chaminade

Mise en scène : Nicole Chaminade-Essindi - Musique Jacques Pailhes Avec Nicole Chaminade Essindi, Michel Gallo et Yves Salomone.

Samedi 11 Juin à 20h30

"Match & Destinée" par l’Association d'improvisation Antiboise Une soirée d'improvisation en deux parties.

Théâtre le Tribunal,

5 place Amiral Barnaud



Lysistrata

Dal 3 al 5 giugno 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



Tournoi international U15 OAJLP Basket

Dal 3 al 5 giugno 2022

Les équipes participantes:

OAJLP, Golfe Juan, Le Cannet, Ljunjana (Slovénie), Vilnius (Lituanie), Belgrade (Serbie), Beyreuth (Allemagne), Eilat (Israël), Nurnberg (Allemagne), Copenhague (Danemark)



Exposition "De la terre..." d'Elvira Voynarovska

Fino al 5 giugno 2022

Le musée Picasso présente une exposition d'Elvira Voynarovska, artiste en résidence à la villa Fontaine.

Espace d'exposition Les Arcades

18 bd d’Aguillon



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



BEAULIEU SUR MER

NGLORIOUS COMEDY CLUB BY VÉRINO, SPETTACOLO

Martedì 7 giugno 2022 alle 20.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CAGNES SUR MER

TRIGAMES CAGNES-SUR-MER, COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 5 giugno 2022 alle 7.

Au programme :

Format L : 1.9 km de natation , 92 km de vélo et 20 km de running

Format M : 1.5 km de natation, 56 km de vélo et 10 km de running

Promenade de l'Hippodrome



EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



CANNES

CONCERT, MJC PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - PRINTEMPS 2022

Fino a sabato 4 giugno 2022

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AVEC LA QUINZAINE EN ACTIONS

Fino a sabato 4 giugno 2022

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT CONCERT APÉRITIF - KILAR / WEINER / WEILL

Giovedì 2 giugno 2022 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

Dal 2 al 5 giugno 2022

Horaire) :

Le jeudi 2 : de 18h à 23h

Le vendredi 3 : de 14h à 20h

Le samedi 4 : de 10h à 21h

Le dimanche 5 : de 10h à 23h

Cinéma les Arcades - 77 rue Félix Faure

Cinéma l’Olympia - 5 rue de la Pompe



CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE CANNES AUTOUR DES ÎLES

Venerdì 3 giugno 2022 ore 18

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT INSULAIRES

Venerdì 3 giugno 2022 ore 18

Château Font de Veyre

70 avenue Docteur Raymond Picaud



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 4 giugno 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



6E FESTIVAL DES TALENTS

Da venerdì 3 a domenica 5 giugno 2022

MJC Giaume,

7 avenue Pierre de Coubertin



SPECTACLE ATTITUDES HABILLÉES - LES SOLI

Balkis Moutashar

Sabato 4 giugno 2022

Horaire: 15h, 16h30 et 18h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



SPECTACLE LE FILS DU ROI D'IRLANDE

Caroline Sire

Sabato 4 giugno 2022 ore 19,45

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT MARION RAMPAL

Festival : #MakeSomeJazz

Sabato 4 giugno 2022 ore 21

MJC Picaud / Studio 13

Marion RAMPAL : chant

Matthis PASCAUD : direction musicale et guitare

Raphaël CHASSIN : batterie

Sébastien LLADO : trombone

Simon TAILLEU : contrebasse

Pierre-François BLANCHARD : piano



SPECTACLE DUO PIZZICATO

Johanna Piraino et Élise Clary

Sabato 4 giugno 2022 ore 18

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



RÉCITAL DE PIANO À 4 MAINS

Sabato 4 giugno 2022 ore 19

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT RÉCITAL DES JEUNES ESPOIRS

Sabato 4 giugno 2022 ore 19

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT FRENCH KISS

Sabato 4 giugno 2022 ore 19

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT SI VERSAILLES M’ÉTAIT CHANTÉ

Les plus belles oeuvres de l'Opéra Royal

Domenica 5 giugno 2022 ore 18

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 5 giugno 2022 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



CONCERT OUD ET CHANT ORIENTAL

Domenica 5 giugno 2022 ore 19

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT LES LÉGENDES ET AUTRES MÉLODIES SLAVES

Domenica 5 giugno 2022 ore 12

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT L'ÂME TZIGANE DES VIOLONS

Concert caritatif pour les Ukrainiens

Lunedì 6 giugno 2022 ore 19

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



FESTIVAL LA PARENTHÈSE (AMATEURS)

Da lunedì 6 giugno a domenica 12 giugno 2022

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT VIVALDI / BRAHMS - DANSES ET SAISONS

Concert symphonique

Martedì 7 giugno 2022 ore 20,30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



EXCURSION VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Mercoledì 8 giugno 2022 ore 9,30

25-27 avenue Roi Albert 1er



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settemnbre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

Passeggiata nel giardino e nel museo della villa

le camelie, Corinne Chauvet, scultrice,

ci invita a riconnetterci con la nostra gioia più profonda.

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



MENTON

Parcours ethnobotanique : exposition en plein air dans les Jardins Biovès

Fino al 7 giugno 2022

Entrée libre et gratuite

Jardins Biovès



Rendez-vous aux jardins 3-5 giugno 2022

Dalle 10 alle 12

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir,

Montée du Souvenir



Rendez-vous aux jardins 3-5 giugno 2022

Dalle 10 alle 12

Entrée principale du cimetière du vieux-château,

Montée du souvenir



Conférence présentation des écrits sur l’art de Jean Cocteau par David Gullentops.

Sabato 4 giugno 2022 ore 14,30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Conférence « Camus le politique » présentée par Philippe Calvin sous l’égide de la SAHM

|Mercoledì 8 giugno 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 2 giugno 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 2 giugno 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 3 giugno 2022 ore 10

Lunedì 6 giugno 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 7 giugno 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 8 giugno 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition : "D'un support à l'autre"

Fino al 10 giugno 2022

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

Galerie d’art contemporain - palais de l’Europe

8 avenue Boyer



Exposition « Murmures » de Manuel Dias

Fino a mercoledì 29 giugno 2022

Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



MONACO

Monaco Streaming Film Festival

Da martedì 31 maggio a venerdì 3 giugno 2022

Il Monaco Streaming Film Festival si svolge al Grimaldi Forum e verrà trasmesso in tutto il mondo. L'evento permette alle piattaforme di streaming AVOD, SVOD E

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Il Faut Qu’Une Porte Soit Ouverte Ou Fermée ("Bisogna che una porta sia aperta o chiusa")

Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 alle 20.30, domenica 5 giugno 2022 alle 16.30

"Il Faut Qu’Une Porte Soit Ouverte Ou Fermée" di Alfred De Musset con Michel Laliberté e Agathe Quelquejay

Da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Ballets de Monte-Carlo

Da venerdì 3 a domenica 5 giugno 2022 alle 19.30

L'Été Danse - Coppél-I.A, coreografia di Jean-Christophe Maillot, a cura dei Ballets de Monte-Carlo

Dalle venerdì 3 alle 19.30, a domenica 5 giugno 2022

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Spettacolo

Venerdì 3 giugno 2022 alle 20.30

Les Virtuoses: è attorno a questa tematica che si dipana il mondo immaginario delle Virtuoses, tra musica, magia e umorismo. Due personaggi buffi e accattivanti, pronti a tutto per uscire vincitori da un recital esplosivo. Les Virtuoses è uno spettacolo unico nel genere, che fonde l'universo della musica classica, della magia e della commedia alla Chaplin.

Venerdì 3 giugno 2022, alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



3e Rencontre des Sites Historiques Grimaldi de Monaco

Du samedi 4 au dimanche 5 juin 2022 à partir de 10h

3e Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco : dégustation de spécialités, découverte de l'artisanat des régions, animations pour les enfants. Le samedi 4 juin, à 22h15 : Spectacle Son & Lumière.

Dalle sabato 4 alle 10h, a domenica 5 giugno 2022

Place du Palais



Concorso internazionale di direttori d'orchestra

Domenica 5 giugno 2022

Finale del 5° Concorso Internazionale di direttori d'orchestra Evgeny Svetlanov, sotto l'Altro Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo

Domenica 5 giugno 2022

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Happy Hour Musicale

Martedì 7 giugno 2022 alle 18.30

Happy Hour Musicale: concerto di musica da camera con Diana Mykhalevych & Alexandre Guerchovitch, violino, Sofia Timofeeva, viola, Thierry Amadi, violoncello, Véronique Audard, clarinetto e Christine Rossi, fisarmonica. In programma: Dmitri Chostakovitch, F. Gordon, K. Listov e A. Tzfasman

Martedì 7 giugno 2022, alle 18.30

Maison de France

42, rue Grimaldi



Conferenza

Martedì 7 giugno 2022 alle 18.30

"Scrivere con gli animali" - Conferenza con Vinciane Despret, a cura della Fondation Prince Pierre

Martedì 7 giugno 2022, alle 18.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Nanouk L'Eschimese

Martedì 7 giugno 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema - I Martedì del Cinema - proiezione del film "Nanouk l'Eschimese" di Robert Flaherty (1922) a cura dell'Istituto Audiovisivo di Monaco

Martedì 7 giugno 2022, alle 20h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Top Marques Monaco

Da mercoledì 8 a domenica 12 giugno 2022

Top Marques Monaco 2022

Da mercoledì 8 a domenica 12 giugno 2022

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostrav "LUX MUNDI (La Luce del Mondo )"

Fino a martedì 14 giugno 2022, dalle 10 alle 17, L'Agora Maison Diocésaine

Mostra di arte moderna, d'ispirazione sacra, a cura della Diocesi di Monaco

Dalle 10h alle 17h

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Fino a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

AIDA, DANZA

Giovedì 2 giugno 2022 ore 20

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



FESTIVAL DU LIVRE DE NICE

Dal venerdì 3 a domenica 5 giugno 2022 dalle 10 alle 19.

Jardin Albert 1er

Place Masséna



LAURA CALU EN GRAND, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Venerdì 3 giugno 2022 ore 21

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



BRAHMS, CONCERTO

Dal venerdì 3 a sabato 4 giugno 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20. Il sabato alle 16.

Johannes Brahms.

Concerto per violino in Re maggiore, Op. 77

Sinfonia n. 1 in do minore, op. 68

Orchestra Filarmonica di Nizza

Violino Alina Pogotskina - Direttore musicale Lionel Bringuier

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



LAURENT BARAT, SPETTACOLO

Venerdì 3 giugno 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



AHMED SPARROW, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 4 giugno 2022 ore 20,30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 5 giugno 2022 ore 15,30

Jardin des Arènes de Cimiez

184 avenue des Arènes de Cimiez



SANS TAMBOUR, TEATRO

Fino a domenica 5 giugno 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 20. Il giovedì alle 19:30. Il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



VIEUX CONTINENT ET NOUVEAU MONDE, CONCERTO

Lunedì 6 giugno 2022 ore 20

Orchestra Filarmonica di Nizza.

Trombone basso Raphaël Patrix - Piano Julien Martineau.

Eugène Bozza: Preludio e allegro

Roger Boutry : Tubaroque

Odette Gartenlaub: saggio

Ida Gotkovsky: Lied

Jeanine Rueff: concerto-staffetta

Nick Woud: Prima canzone

Jan Sandström : Sång till Lotta

Walter Skolnik : Tre pezzi

Alec Wilder : Sonata

Leonard Bernstein : Valzer per Mippy III

Dennis Armitage : Way Down Blues

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LE BALLET AU KIOSQUE À MUSIQUE, DANZA

Dal martedì 7 a sabato 11 giugno 2022

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle 12.

Con il Ballet Nice Méditerranée.

Kiosque à musique

Jardin Albert 1er

1 Esp. Jacques Cotta



CHŒUR DES AMANTS, TEATRO

Dal martedì 7 a giovedì 9 giugno 2022

Orari di rappresentazione il martedì e mercoledì alle 20. Il giovedì alle 19:30.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il martedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza presenta una nuova mostra su Hàm Nghi (1871-1944), il "Principe di Annam", il primo artista vietnamita formato da pittori e scultori francesi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



LE DÎNER DE CONS, TEATRO

Fino al 30 giugfno 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 19:45. La domenica alle 17.

Spettacolo solo sabato 14 giugno alle 20.30.

Ogni mercoledì, Pierre Brochant e i suoi amici organizzano una cena idiota.

Il principio è semplice: ogni partecipante porta un "cretino", e quello il cui ospite spicca di più viene dichiarato vincitore.

Théâtre des Oiseaux

6 rue de l'Abbaye



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



LOUIS NUCÉRA, UN ÉCRIVAIN À VÉLO - ESPOSIZIONE

Fino al 9 luglio 2022

Un omaggio al grande scrittore nizzardo e alla sua passione per lo sport, in particolare il ciclismo, al quale ha dedicato il libro Mes rayons de soleil.

Saranno esposti oggetti personali lasciati in eredità dalla famiglia Nucéra al Museo Nazionale dello Sport, tra cui una delle sue biciclette.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



VALDEBLORE

TRAILS DES MILLEFONTS VALDEBLORE, COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 5 giugno 2022.

Orari di partenza delle gare:

7:00 am: 42 km (2 barriere temporali / limite di tempo: 11 am)

8:00: 25 km (1 barriera temporale / tempo limite: 7 ore)

9:00: 16 km (nessun limite di tempo / limite di tempo: 4 ore)

9:30: 9 km (nessun limite di tempo / limite di tempo: 3 ore)

9.45: gara per bambini (senza limite di tempo).

Trail des Millefonts.

Valdeblore



VENCE

AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau