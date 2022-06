Grasse: nel pieno la raccolta della rosa centifolia

Si chiama Rosa di Maggio ed è una delle eccellenze di Grasse: insieme alla rosa di Damasco, la Rosa Centifolia, è una delle rare rose utilizzate in profumeria.

Sarebbe originaria del Caucaso orientale e sarebbe passata per la Persia prima di giungere in Europa alla fine del XVI secolo. La raccolta ha luogo a maggio e a inizio giugno. La rosa di maggio è contraddistinta da un profumo ricco e zuccherato, profondamente rosato e molto persistente. La nota rosata è una delle più utilizzate in profumeria.

In questi giorni il territorio di Grasse è tutto un fiore e il profumo si sente anche a distanza, una “meraviglia rosa”.

La rosa centifolia, in questi primi giorni di giugno, sta vivendo il momento di maggior esplosione: è richiestissima dalle maggiori case di profumeria di alto livello che ne certificano la provenienza con l’indicazione: “Absolue du Pays de Grasse”.

Buona parte della produzione guarda al biologico, con la rotazione della produzione certificata.

Nei giorni scorsi, Lancôme, uno dei leader della profumeria, ha inaugurato, a Grasse, il Domaine de la Rose: una tenuta che sottolinea l'impegno per la biodiversità attraverso una produzione rispettosa delle materie prime.

È nel cuore delle terre di Grasse che Lancôme ha individuato il “Domaine de la Rose”, un sito di una superficie di 4 ettari. Il progetto si sviluppa attorno a due assi principali: lo sviluppo della coltivazione biologica di rose e piante da profumo e il restauro della tenuta con materiali locali, riciclati e biologici.