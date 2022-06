La storia di Saint Paul de Vence raccontata da figure in cera (Foto)

Conoscere la storia di Saint Paul de Vence calandosi nella “realtà” virtuale di figure di cera che ne hanno rappresentato l’essenza.

Percorrere il medio evo, rivivere l’epica della regina Giovanna, conoscere da vicino François Ier e Vauban: è possibile farlo!

Ospitato in un'antica casa del villaggio di Saint Paul de Vence, il museo Musée d'Histoire Locale propone figure di cera realizzate negli atelier del Museo Grévin di Parigi e vestite con costumi d'epoca.

François Ier, Vauban, la reine Jeanne e tanti altri personaggi sono riuniti in un unico luogo per raccontare gli eventi che hanno segnato la storia del paese: uno spazio educativo, divertente e unico sulla Costa Azzurra.





Orari e periodi di apertura

Il Museo di Storia Locale è aperto tutti i giorni.

Dal 1° maggio al 30 settembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18

Dal 1° ottobre al 30 aprile, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16

Chiusura annuale per tutto il mese di novembre, 25 dicembre e 1° gennaio.



Il Musée d'Histoire Locale di Saint Paul de Vence si trova in Place de l'Église