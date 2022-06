All'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia gli studi universitari sono alla portata di tutti

Oggi si sa che l'università costa parecchio, però nonostante tutto, è possibile accedervi contenendo un po’ queste spese tra agevolazioni e tasse. Inoltre iscrivendosi ad un'università telematica i costi si riducono ulteriormente, non dovendo affrontare un trasferimento in un'altra città, la spesa di un affitto o l'acquisto di testi universitari. Stiamo parlando di un'opportunità concreta da non perdere!

Se desideri iscriverti all'Università ma non hai modo di trasferirti in una delle tante città universitarie per motivi economici, personali o lavorativi, nessun problema! All'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, da diversi anni Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano” potrai ottimizzare costi e tempi!

Inoltre, grazie alle agevolazioni per il diritto allo studio messe a disposizione dalla Regione potrai beneficiare di un aiuto economico sia per meriti, sia per invalidità, sia per reddito. Nel primo caso il numero di crediti richiesto varia in base all'anno di corso e deve essere conseguito entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. Per gli studenti con invalidità riconosciuta in Italia pari o superiore al 66% e per le studentesse nubili con prole, sono previsti requisiti di merito più favorevoli. Infine, sono previste le agevolazioni per reddito, che seguiranno la presentazione della documentazione ISEE.

Sono innumerevoli i vantaggi di iscriversi all’Università “Niccolò Cusano”: opportunità di collegarsi alla piattaforma e seguire le lezioni in qualsiasi orario; possibilità di sostenere gli esami vicino a casa senza spese di trasferimento; mancanza di costi per l’acquisto dei testi (slide, moduli, lezioni con test di autovalutazione sono sulla piattaforma).

L'Università "Niccolò Cusano" ha di recente aggiunto ai sei indirizzi universitari già presenti anche i corsi di Ingegneria Informatica, Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Motorie e Sociologia.

Tutti i corsi di laurea (laurea breve o di I Livello) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatorio) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea Magistrale (laurea quinquennale o di II Livello).

Gli esami sono tutti sostenibili con una prova scritta - per un totale di 9/10 sessioni annuali - presso la sede di Arma.

Si ricorda che la struttura è un punto di riferimento anche per chiunque voglia concludere il proprio corso di studi delle medie superiori.

La Segreteria dell'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia ti aspetta per il disbrigo delle modalità di domanda che più si adattino alle tue esigenze. La formazione online resta un'ottima opzione per chi fa attività agonistica o lavorativa.

Per ulteriori informazioni potrai recarti direttamente all'Istituto G.Galilei ad Arma di Taggia, in via Stazione 6, oppure chiamare in Segreteria allo 0184 42233, visitare il Sito o scrivere una mail: imperia@unicusano.it / istitutoggalilei@yahoo.it, referente Barbara,( tel. 339/7811458).