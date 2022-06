Investire: Nozioni di base sugli investimenti per principianti

Abbiamo il vago sospetto che tu sappia già cosa sia l'investimento, ma per ogni evenienza, definiamo i termini di investimento. Poi ti diremo come farlo.

Cosa significa Investire?

Investire significa impegnare denaro per guadagnare un ritorno finanziario. Ciò significa essenzialmente che investi denaro per fare soldi e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Questa è la definizione di investimento super concisa fornita da Merriam-Webster. Indipendentemente da dove investi i tuoi soldi, stai essenzialmente dando i tuoi soldi a una società, un governo o un'altra entità nella speranza che ti forniscano più soldi in futuro. Le persone generalmente investono denaro con un obiettivo specifico in mente, ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli, una casa: l'elenco potrebbe continuare.

Investire è diverso dal risparmio o dal trading. Generalmente l'investimento è associato a mettere via denaro per un lungo periodo di tempo piuttosto che a fare trading di azioni su base più regolare. Investire è più rischioso che risparmiare. Il risparmio a volte è garantito ma gli investimenti no. Se dovessi tenere i tuoi soldi sotto il materasso e non investire, non avresti mai più soldi di quelli che hai messo via tu stesso.

Ecco perché molte persone scelgono di investire i propri soldi. Ci sono molte cose in cui puoi investire. Qui ci sono solo alcune di queste cose.

Tipi di investimenti

● Azioni

● Obbligazioni

● ETF

● Fondi comuni di investimento

● Equivalenti in contanti

● Immobiliare

Ora sappiamo che non vedi l'ora di imparare le basi dell'investimento dato che stai leggendo questo articolo. Ma teniamo duro un secondo e scopriamo se dovresti investire in primo luogo.

Cose da considerare prima di investire

Vediamo cosa ci suggeriscono gli autori di Finanza Italia, un sito dedicato agli investimenti per i piccoli risparmiatori. Prima di iniziare a investire in qualsiasi cosa, dovresti farti un paio di domande importanti. Queste domande determinano se sei in una forma finanziaria sufficiente per iniziare a investire in questo momento: ecco le basi:

1. Hai molti debiti con la carta di credito?

Se la risposta è sì, probabilmente non sei ancora in grado di investire del tutto. In primo luogo, fai tutto il possibile per cancellare quel debito, perché nessun investimento che troverai supererà costantemente il 14% circa di aprile che probabilmente stai cedendo a una società di carte di credito per onorare il tuo debito. Ecco un buon punto di partenza per pianificare l'annullamento del tuo debito.

2. Hai un fondo di emergenza?

In termini educati, succede la cacca. Licenziamenti, disastri naturali, malattie: contiamo i modi in cui la tua vita può essere sconvolta. Qualsiasi consulente finanziario ti dirà che per evitare la rovina totale dovresti avere tra sei mesi e un anno di spesa totale in contanti, o in un conto di risparmio se dovesse accadere l'impensabile. In caso contrario, aggiungi questo articolo ai segnalibri, inizia a risparmiare e torna non appena avrai messo a posto il fondo di emergenza.

Suggerimenti per gli investimenti per principianti

Prima di esaminare i dettagli di ciò in cui dovresti considerare di investire, che si tratti di azioni, obbligazioni o della fattoria di tuo cugino, esaminiamo prima le basi di come si investe.

Investire è quello che succede quando alla fine del mese, dopo aver pagato le bollette, hai qualche dollaro rimasto da mettere per il tuo futuro. Nessun investimento avviene senza mettere via i soldi. Come dovresti trovare quegli sfuggenti dollari extra da risparmiare? Ecco come.

Evita di fare lo spendaccione nel tuo stile di vita

Con ogni probabilità, guadagnerai di più a trent'anni di quanto non facessi a vent'anni, e anche di più a quarant'anni. La chiave per risparmiare è fare del proprio meglio per evitare quello che viene chiamato "stile di vita strisciante". Se non ne hai mai sentito parlare prima, lasciaci spiegare.

Lo spendaccione dello stile di vita significa che man mano che guadagni di più, quelli che una volta sembravano lussi diventano necessità. Piccione arrosto intero e concassé di ostriche possono essere sublimi e tutto tranne che solo perché hai i 626 euro nel tuo conto corrente per coprire il menu degustazione di un Ristorante a 5 stelle non significa che dovresti. Invece, dovresti fare del tuo meglio per vivere nello stesso modo in cui hai sempre vissuto. Quindi metti da parte i soldi extra che stai guadagnando dai tuoi rilanci piuttosto che aumentare la tua spesa. Studia come fare e investi i 600 euro che hai risparmiato!

Inizia a investire, anche un po' alla volta

Una volta che hai dei risparmi, vorrai assolutamente investire. L'inflazione supererà quasi sempre il tasso di interesse che potrai ottenere su un conto di risparmio. Potrai effettivamente risparmiare e perdere denaro allo stesso tempo. Ecco perché dovresti iniziare a investire il prima possibile.

Investire non è solo per i Warren Buffet del mondo. Se hai difficoltà a mettere da parte un po' di denaro da investire ogni mese, prova a utilizzare un'app di ricambio.

Investire piccole somme di denaro è una grande abitudine in cui entrare e i tuoi soldi aumenteranno nel tempo. Se stai cercando modi più semplici per investire con pochi soldi, eccoli qui.

Il modo in cui investi dipende da cosa esattamente stai investendo. Potresti investire denaro per aiutare la tua quattordicenne con le sue imminenti tasse universitarie. Potresti voler investire denaro per vivere quando andrai in pensione tra 30 anni circa. Gli orizzonti temporali di ciascuno di questi investimenti sono molto diversi. Perché avrai bisogno di accedere ad alcuni di essi prima di altri. Quelli con orizzonti più brevi dovrebbero investire in modo più prudente. Chi investe denaro di cui non ha bisogno per molto tempo può scegliere investimenti più rischiosi.

Comprendi il rischio che stai correndo

Prima di decidere dove investire, dovrai prima valutare la tua personale propensione al rischio. Questo è un modo elegante per dire quanto del tuo investimento puoi davvero permetterti di perdere. Se hai bisogno di soldi per l'affitto del prossimo mese, hai una tolleranza al rischio molto bassa. Se la tua vita non sarebbe materialmente influenzata in alcun modo, se invece di investire denaro gli dessi fuoco, la tua tolleranza al rischio è alle stelle. La tolleranza al rischio è spesso dettata dal tuo cosiddetto "orizzonte temporale". Potrebbe sembrare qualcosa che sentiresti sul ponte dell'astronave Enterprise, ma invece è solo un termine che indica il periodo di tempo in cui manterrai un particolare investimento.

I conti di risparmio sono generalmente visti come a basso rischio. Sono appropriati per tenere il tuo fondo di emergenza, i soldi dei giorni di pioggia o l'affitto di questo mese. Investire è molto più adatto a soldi che non ti servono a breve termine, ad esempio i tuoi risparmi per la pensione o un fondo per l'istruzione universitaria di tuo figlio.

Diversifica i tuoi investimenti

Invece di puntare su alcuni titoli che ritieni avranno un buon rendimento, diversifica i tuoi investimenti. Così facendo, se una parte del tuo investimento non va bene non hai perso tutto. Finanza Italia può darti tanti suggerimenti in merito, specialmente per quanto riguarda le azioni migliori del momento.

Per appianare potenzialmente i rendimenti dell'investimento nel tempo, potresti investire i tuoi soldi in molti investimenti che non sono correlati tra loro.

Finanza Italia spiega che le fluttuazioni non sono necessariamente il rischio maggiore per gli investitori a lungo termine. Un rischio potenzialmente maggiore è il modo in cui reagisci alle fluttuazioni. Molti investitori trovano difficile attenersi al loro piano di investimento, in particolare durante i movimenti del mercato. Un portafoglio diversificato soggetto a minori movimenti di mercato può rivelarsi utile per aiutarti a gestire le tue emozioni.

Se tutto questo discorso sulla diversificazione del portafoglio suona come un duro lavoro, è perché lo è. L'investimento automatizzato è una buona alternativa per chi vuole diversificare il proprio portafoglio ma non vuole impegnarsi ad acquistare più asset come azioni, obbligazioni e immobili da solo.

Investi a lungo termine

Se puoi, investi a lungo termine. Molti studi dimostrano che gli investitori che detengono azioni per più di 10 anni saranno premiati con rendimenti più elevati che compensano i rischi a breve termine. Questo non vuol dire che questa tendenza continuerà, o che il rischio sia mai del tutto eliminato. Il rischio non scompare mai, ma potresti dire che si addolcisce con l'età.

Se puoi mettere da parte denaro per un lungo periodo di tempo, puoi permetterti di avere investimenti che sono in genere più suscettibili di aumento e diminuzione. Il tuo portafoglio può contenere un mix di azioni e azioni che sono in genere più volatili rispetto alle obbligazioni.

Indipendentemente da quanto tempo stai investendo, diversificare il tuo portafoglio è una delle principali regole da seguire. Una cosa è anche certa: se investi per un lungo periodo, trarrai vantaggio dal potere dell'interesse composto . Questo è il processo mediante il quale i soldi che guadagni guadagnano interessi su se stessi nel tempo. Prima inizi a investire , più trarrai vantaggio dalla capitalizzazione nel tempo.

Fai attenzione alle commissioni elevate

Le commissioni sono i soldi che metti nelle tasche di qualcuno piuttosto che nelle tue. Indipendentemente da come investi, pagherai commissioni. Quello a cui devi fare attenzione sono le commissioni elevate. Avranno un freno significativo sui tuoi rendimenti. Devi considerare il valore che ottieni in cambio del pagamento delle commissioni.

Attenzione alle commissioni

Vale la pena pagare una commissione per un portafoglio di investimenti progettato in modo professionale che può essere modificato man mano che la tua vita cambia. È anche utile avere funzionalità come il ribilanciamento automatico: questo assicura che il tuo portafoglio contenga sempre il mix corretto di risorse. Alcune piattaforme di investimento online hanno un'ottima combinazione di questi servizi e commissioni basse.

L'ultima cosa che vuoi fare è pagare più del dovuto. Se paghi tra l'1 e il 2% di commissioni, potresti perdere fino al 40% dei tuoi guadagni attesi nel tempo. Poiché le commissioni sono così consequenziali, dovresti assicurarti di non pagare in eccesso per il servizio che stai ricevendo.

Considera quanto tempo puoi dedicare all'investimento

Gestire i tuoi investimenti può richiedere un po' di tempo o molto tempo. Prima di investire un dollaro, considera quanto tempo puoi dedicare alla gestione dei tuoi investimenti. Un approccio fai -da -te richiederà operazioni regolari e garantire che i tuoi investimenti rimangano sulla buona strada (ribilanciamento). Un robo-advisor (investimenti automatizzati) costerà un po' di più che fare le cose da soli, ma non sarà così dispendioso in termini di tempo. La piattaforma gestisce i tuoi investimenti facendoti risparmiare tempo.

"Valuto sempre attentamente quanto tempo ci vorrà per fare un investimento. Alcuni investimenti richiederanno molto più lavoro di altri e non voglio spendere troppo del mio tempo prezioso per investire". Ci dice uno degli autori di Finanza Italia.

Fare un piano di investimento e attenersi ad esso

Uno dei motivi principali per cui molti investitori hanno rendimenti bassi è perché vendono nel momento sbagliato. Spesso basano le decisioni sulle prestazioni recenti. Guardano cosa è andato bene o meno di recente. Molti investitori tendono ad acquistare cose che si sono apprezzate e a vendere cose che hanno perso valore.

Invece di farlo, dovresti creare un piano che pensi ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi nel periodo di tempo in cui devi investire. Non smettere di investire a causa di una cattiva performance. Attieniti al tuo piano senza acquistare o vendere in base alla tua opinione su ciò che accadrà nel prossimo futuro.

Se sei pronto a mettere a frutto tutti questi suggerimenti di investimento per principianti, trova una piattaforma di investimento. Se ti stai chiedendo quale scegliere, Finanza Italia può aiutarti a scegliere anche quella.

Investire in azioni

Investire in azioni online non potrebbe essere più facile. Uno dei modi più semplici e probabilmente più economici è utilizzare una piattaforma di investimento online. Ci vogliono pochi minuti per registrarsi. Hai solo bisogno di dettagli di base come il tuo indirizzo, numero di telefono e numero di previdenza sociale. L'investimento automatizzato offre commissioni basse e un portafoglio personalizzato.

Rischio vs. ricompensa

Il mercato azionario si basa sul fatto che gli investitori investiranno solo se vengono compensati per aver corso il rischio di acquistare azioni. Pensaci. Nessuno investirebbe in azioni che si aspettavano un aumento dell'1,5% annuo. Potresti potenzialmente ottenere rendimenti uguali o migliori da qualcosa come un conto di investimento di risparmio intelligente a un numero qualsiasi di altri investimenti che non comportano lo stesso rischio delle azioni. Sarebbero pazzi a correre più rischi per ottenere un rendimento identico.

Un modo per guardare al compromesso tra rischio e rendimento è attraverso un concetto noto come "premio per il rischio azionario" . Questa è una stima del rendimento atteso che guadagni dalle azioni. La percentuale che puoi aspettarti di guadagnare su un'azione oltre il cosiddetto "tasso privo di rischio", l'attuale tasso di interesse che potresti ottenere investendo i tuoi soldi in titoli di stato a rischio quasi zero. Senza il potenziale per guadagni robusti, tutte le azioni andrebbero dritte nel seminterrato.

Parliamo ancora di azioni

Sbaglieresti se pensassi che scegliere un titolo sia il modo per trarre vantaggio da questo fenomeno. Warren Buffett, che sarà probabilmente ricordato nei libri di storia come il miglior selezionatore di azioni del mondo, consiglia costantemente a chiunque ascolti di non provare a selezionare singoli titoli, ma piuttosto di diversificare per beneficiare della crescita del mercato più ampio. Una volta detto Buffett, l'oracolo di Omaha:

L'obiettivo del non professionista non dovrebbe essere quello di scegliere i vincitori - né lui né i suoi "aiutanti" possono farlo - ma dovrebbe piuttosto essere quello di possedere una sezione trasversale di attività che nel complesso sono destinate a fare bene.

Perché probabilmente non vincerai raccogliendo azioni? Potresti essere molto intelligente, ma quando acquisti un'azione a un prezzo particolare, la stai acquistando da qualcuno che potrebbe essere anche molto intelligente e ha accesso a tutte le stesse informazioni che acquisisci tu. Stai scommettendo che sale mentre lei scommette che scende. Sei davvero così sicuro di essere più intelligente di lei? La selezione dei titoli è estremamente difficile e coloro che lo fanno dovrebbero essere preparati a perdere una grande percentuale del loro investimento.

Diversificazione

Se ciò che ti abbiamo detto sulla diversificazione ha avuto successo, probabilmente vorrai investire in immobili, obbligazioni e una serie di azioni. Questo è un modo per distribuire il rischio.

Diciamo che decidi che le azioni Netflix ti daranno il miglior ritorno nel tempo. E se la storia è un giudice, potrebbe. Ma cosa succede se Amazon trova un modo per mangiare il pranzo di Netflix? E se i gusti cambiassero e le persone decidessero che preferirebbero guardare video su YouTube di gatti divertenti invece di drammi costosi? Lo stock sarebbe pane tostato, così come il tuo investimento.

Per questo motivo, non dovresti solo diversificare il tuo investimento investendo in molti titoli, ma in molti diversi settori azionari (oltre a obbligazioni, immobili e altro).

Ciò significa che se un singolo settore subisce una grande battuta d'arresto, non affogherà l'intero portafoglio. Nel crollo delle dotcom del 2000, molti prezzi delle azioni tecnologiche sono crollati. Se avessi investito tutto ciò che avevi in ​​aziende tecnologiche avresti fatto una perdita molto grande.

Investire in azioni tramite ETF

Il modo più efficace per diversificare un portafoglio è investire in fondi comuni di investimento o ETF che fungono da wrapper per centinaia di azioni o obbligazioni diverse; molti di questi rispecchiano la composizione di indici noti come l'S&P 500 o FTSE MIB. Puoi trovare una serie di fornitori di investimenti che ti consentono di investire i tuoi soldi in ETF su indici di monitoraggio del mercato.

Gli investitori non solo devono considerare la diversificazione, ma devono anche considerare quanto costano i loro investimenti. Si chiamano "commissioni" e sono come le termiti dell'investimento: mangiano sempre e non si accontentano mai. I fondi comuni di investimento gestiti attivamente hanno quello che viene chiamato un rapporto spese di gestione, che è la percentuale dell'intero fondo che la società di fondi comuni valuta annualmente per pagare i suoi dirigenti, personale di supporto, per pubblicità, affitto e qualsiasi altra cosa tu possa pensare.

Anche se potrebbe non sembrare così tanto, questo consulente finanziario ha dimostrato come un semplice percentuale del 2% potrebbe ridurre della metà i guadagni degli investimenti in un investimento di 25 anni. Ma sicuramente questi gestori di fondi devono essere così bravi a scegliere titoli da giustificare le loro commissioni? Al contrario! Ricerche recenti rivelano che in un periodo di 15 anni, l' 82,2% dei fondi azionari gestiti è stato battuto dal mercato generale . Per questo motivo, molti investitori hanno abbandonato le vecchie strategie dei fondi comuni di investimento dei loro genitori a favore di ETF passivi a basse commissioni che cercano di rispecchiare il mercato piuttosto che batterlo, poiché i costi degli investimenti passivi sono generalmente una frazione di quelli degli investimenti a gestione attiva fondi.

Nozioni di base sugli investimenti immobiliari

C'è un intero genere di programmi TV che fanno sembrare che l'acquisto e il lancio di immobili siano l'equivalente moderno dell'alchimia. Penseresti che tutti hanno la straordinaria capacità di trasformare cartongesso e rivestimenti in vinile in oro. Coloro che acquistano proprietà sperando di arricchirsi rapidamente dovrebbero capire i pericoli.

Il settore immobiliare è un affare che comporta complicazioni enormi e costose, che possono potenzialmente rovinare gli speculatori poco esperti . Qualsiasi calcolo del ritorno dell'investimento, deve tenere conto di spese come tasse sulla proprietà, assicurazione e manutenzione.