“Svelato” il cartellone dell’Opéra di Nizza

L’Opéra Nice Côte d'Azur ha reso noto il cartellone della stagione 2022 – 2023.

La formula di abbonamento è stata semplificata e diviene “à la carte”, con una riduzione del -20% a partire dal 4° spettacolo.

E’ stato inoltre semplificato il servizio di prenotazione con l’opzione prioritaria per 2 settimane che consentirà l'accesso ai posti migliori.

Lifting per il sito di vendita online che è stato rinnovato con la possibilità di scegliere i posti anche nella modalità “da remoto”.

La flessibilità sarà privilegiata: si potranno “mescolare le serie”: scegliere un posto nella serie 1 e un altro nella serie 3 per lo stesso spettacolo o per spettacoli diversi.

Sarà possibile invitare un amico, un collega o un membro della famiglia per un'occasione speciale: l’ingresso aggiuntivo sarà scontato del 20%.



Come iscriversi?

Sul sito www.opera-nice.org : il sito di vendita online permetterà di scegliere i posti direttamente sulla mappa.

In biglietteria su appuntamento dalle ore 11 alle ore 17 fino al 16 giugno (l’appuntamento potrà essere fissato in biglietteria o per telefono).



Posti unici

Da giovedì 16 giugno alle ore 11 è possibile prenotare i biglietti anche singolarmente per tutti gli spettacoli della stagione.

L’appuntamento è per il 2 giugno 2022 alle 12 sul sito www.opera-nice.org per conoscere il cartellone della nuova stagione.



Questo il cartellone da settembre 2022 a luglio 2023



Settembre 2022

Sabato 3 Ore 20 Concert Festival Metal Up The Opera

Venerdì 9 Ore 20 Ballet Cassandra

Sabato 10 Ore 20 Ballet Cassandra

Domenica 11 Ore 17 Escape Game

Sabato 17 Ore 20 Concert Réunion de Famille

Martedì 27 Ore 19 L'Observatoire Afterwork

Venerdì 30 Ore 20 Ballet Rhapsody / Démons et Merveilles



Ottobre 2022

Sabato 1 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Sabato 1 Ore 20 Ballet Rhapsody / Démons et Merveilles

Domenica 2 Ore 10 & Ore 11 Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Domenica 2 Ore 15 Ballet Rhapsody / Démons et Merveilles

Lunedì 3 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Martedì 4 Ore 20 Ballet Rhapsody / Démons et Merveilles

Mer 5 Ore 20 Ballet Rhapsody / Démons et Merveilles

Giovedì 6 Ore 19 La Deuxième scène Afterwork

Giovedì 6 Ore 20 Ballet Rhapsody / Démons et Merveilles

Venerdì 7 Ore 19 Escape Game

Sabato 8 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Aron

Lunedì 10 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Sabato 15 Ore 18 Concert Michel Plasson, l'âme de la musique française

Domenica 16 Ore 11 Matinée musicale

Lunedì 17 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Giovedì 20 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Sabato 22 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite



Novembre 2022

Giovedì 3 Ore 18 Face à Face L'Artistique La sonnambula

Venerdì 4 Ore 20 Opéra La sonnambula

Sabato 5 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Sabato 5 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Domenica 6 Ore 15 Opéra La sonnambula

Lunedì 7 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Martedì 8 Ore 14,30 Viens avec ton smartphone (scolaires)

Martedì 8 Ore 20 Opéra La sonnambula

Mercoledì 9 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Domenica 13 Ore 15 Concert Soirée comédie musicale

Lunedì 14 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Giovedì 17 Ore 19 La Deuxième scène Afterwork

Sabato 19 Ore 18 Concert Couleurs du monde

Domenica 20 Ore 10 & Ore 11 Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Domenica 20 Ore 17 Escape Game

Sabato 26 Ore 18 Concert Salle des Franciscains Mozart, Martucci, Respighi

Domenica 27 Ore 11 Opérette La Deuxième scène Fiancés en herbe

Lunedì 28 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Martedì 29 Ore 10 & Ore 14,30 La Deuxième scène Fiancés en herbe (scolaires)



Dicembre 2022

Giovedì 1er Ore 18 Face à Face L’Artistique Orphée aux Enfers

Venerdì 2 Ore 14,30 Viens avec ton smartphone (scolaires)

Venerdì 2 Ore 20 Opérette Orphée aux Enfers

Sabato 3 Ore 20 Opérette Orphée aux Enfers

Domenica 4 Ore 15 Opérette Orphée aux Enfers

Lunedì 5 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Giovedì 8 Ore 19 L’Artistique Afterwork

Venerdì 9 Ore 19 Escape Game

Sabato 10 Ore 11 Foyer de l'Opéra Café Jazz

Domenica 11 Ore 10 & Ore 11 Viens avec ton doudou

Lunedì 12 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Martedì 13 Ore 18 Conférence Foyer de l'Opéra Aron

Lunedì 19 Ore 20 Concert Noël à l'Opéra

Giovedì 22 Ore 19 La Deuxième scène Afterwork

Giovedì 22 Ore 20 Ballet Coppélia

Venerdì 23 Ore 20 Ballet Coppélia

Sabato 24 Ore 15 Ballet Coppélia

Domenica 25 Ore 16 Ballet Coppélia

Martedì 27 Ore 20 Ballet Coppélia

Mercoledì 28 Ore 20 Ballet Coppélia

Giovedì 29 Ore 20 Ballet Coppélia

Venerdì 30 Ore 15 Ballet Coppélia



Gennaio 2023

Domenica 1er Ore 11 Concert du Nouvel An

Mercoledì 4 Ore 19 Cave Bianchi Afterwork

Giovedì 5 Ore 19 Cave Bianchi Afterwork

Sabato 7 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Lunedì 9 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Giovedì 12 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Venerdì 13 Ore 20 Théâtre musical La Deuxième scène Schubert Box

Sabato 14 Ore 18 Théâtre musical La Deuxième scène Schubert Box

Lunedì 16 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Giovedì 19 Ore 18 Face à face L’Artistique Fidelio

Venerdì 20 Ore 20 Opéra Fidelio

Sabato 21 Ore 11 Matinée musicale

Domenica 22 Ore 15 Opéra Fidelio

Martedì 24 Ore 20 Opéra Fidelio

Mercoledì 25 Ore 19 L’Artistique Afterwork

Giovedì 26 Ore 14,30 Viens avec ton smartphone (scolaires)

Giovedì 26 Ore 20 Opéra Fidelio

Sabato 28 Ore 18 Concert Carte blanche à Gregory Kunde

Lunedì 30 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Febbraio 2023

Giovedì 2 Ore 19 La Deuxième scène Afterwork

Venerdì 3 Ore 20 Concert L'âme slave

Sabato 4 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Domenica 5 Ore 10 & Ore 11 Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Domenica 5 Ore 17 Escape Game

Lunedì 6 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Mercoledì 8 Ore 10 Viens avec ton smartphone (scolaires)

Giovedì 9 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Giovedì 16 Ore 18 Face à face L’Artistique Lucia di Lammermoor

Venerdì 17 Ore 20 Opéra Lucia di Lammermoor

Sabato 18 Ore 15 Ballet CRR de Nice Entrez dans la Danse

Sabato 18 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Domenica 19 Ore 15 Opéra Lucia di Lammermoor

Martedì 21 Ore 20 Opéra Lucia di Lammermoor

Mercoledì 22 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Giovedì 23 Ore 20 Opéra Lucia di Lammermoor

Venerdì 24 Ore 20 Ballet La Cuisine Rhapsody / Night Creature / Gnawa

Sabato 25 Ore 18 Bal Veglione

Domenica 26 Ore 15 Ballet La Cuisine Rhapsody / Night Creature / Gnawa

Lunedì 27 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre



Marzo 2023

Giovedì 2 Ore 19 La Deuxieme scène Afterwork

Sabato 4 Ore 18 Concert Paysages du cœur

Domenica 5 Ore 11 Matinée musicale

Giovedì 9 Ore 19 109 Afterwork

Venerdì 10 Ore 20 Concert Berlioz Trip Orchestra

Sabato 11 Ore 17 Escape Game

Lunedì 13 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Sabato 18 Ore 11 Foyer de l'Opéra Café jazz

Sabato 18 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Aron

Domenica 19 Ore 10 & Ore 11 Viens avec ton doudou

Domenica 19 Ore 15 Concert La Cuisine Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse

Mercoledì 22 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Sabato 25 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Lunedì 27 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Giovedì 30 Ore 18 Face à face L’Artistique Falstaff

Venerdì 31 Ore 20 Opéra Falstaff



Aprile 2023

Domenica 2 Ore 15 Opéra Falstaff

Lunedì 3 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Martedì 4 Ore 20 Opéra Falstaff

Mercoledì 5 Ore 20 Hip Hop Opéra

Giovedì 6 Ore 14,30 Viens avec ton smarttphone

Giovedì 6 Ore 20 Opéra Falstaff

Venerdì 7 Ore 19 Escape Game

Sabato 8 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Mercoledì 12 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Domenica 16 Ore 10 & Ore 11 Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Mercoledì 19 Ore 19 Cave Bianchi Afterwork

Giovedì 20 Ore 19 Cave Bianchi Afterwork

Sabato 22 Ore 20 Ballet Cendrillon

Domenica 23 Ore 15 Ballet Cendrillon

Martedì 25 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Mercoledì 26 Ore 20 Ballet Cendrillon

Giovedì 27 Ore 20 Ballet Cendrillon

Venerdì 28 Ore 20 Ballet Cendrillon

Sabato 29 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Sabato 29 Ore 20 Ballet Cendrillon



Maggio 2023

Giovedì 4 Ore 19 La Deuxieme scène Afterwork

Venerdì 5 Ore 20 Concert Derniers feux du romantisme allemand

Domenica 7 Ore 11 Matinée musicale

Martedì 9 Ore 19 109 Afterwork

Giovedì 11 Ore 20 Dîner sur scène

Venerdì 12 Ore 20 Dîner sur scène

Sabato 13 Ore 15 Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Nice Côte D’azur

Domenica 14 Ore 17 Escape Game

Lunedì 15 Ore 20 Musée Chagall Musique de chambre

Sabato 20 Ore 15 Foyer de l'Opéra Conference Cercle Wagner Rive Droite

Domenica 21 Ore 10 & Ore 11 Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Martedì 23 Ore 19 Musée Masséna Afterwork

Giovedì 25 Ore 10 & Ore 14,30 La Deuxième scène Momo (scolaires)

Venerdì 26 Ore 10 & Ore 14,30 La Deuxième scène Momo (scolaires)

Domenica 28 Ore 11 La Deuxième scène Momo

Martedì 30 Ore 19 Face à face L’Artistique La Bohème

Mercoledì 31 Ore 20 Opéra La Bohème



Giugno 2023

Giovedì 1 Ore 19 Foyer de l'Opéra Afterwork

Venerdì 2 Ore 20 Opéra La Bohème

Sabato 3 Ore 11 Foyer de l'Opéra Café jazz

Sabato 3 Ore 15 Foyer de l'Opéra Conférence Cercle Wagner Rive Droite

Domenica 4 Ore 15 Opéra La Bohème

Lunedì 5 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Martedì 6 Ore 14,30 Viens avec ton sMartedìtphone (scolaires)

Martedì 6 Ore 20 Opéra La Bohème

Martedì 6 au

Sabato 10 Ore 12 Kiosque Abert 1er Masterclass du Ballet

Sabato 10 Ore 18 Concert Du romantisme russe à la musique soviétique

Domenica 11 Ore 11 Matinée musicale

Venerdì 16 Ore 20 Concert L'émotion à fleur de peau

Sabato 17 Ore 17 Escape Game

Lunedì 19 Ore 12,15 Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Martedì 20 Ore 19 Opéra Plage Afterwork

Martedì 20 Ore 20 Cathédrale Ste Réparate Festival musique sacrée

Giovedì 22 Ore 20 Cathédrale Ste Réparate Festival musique sacrée

Venerdì 23 Ore 20 Cathédrale Ste Réparate Festival musique sacrée

Sabato 24 Ore 15 L'Arche de Noé

Domenica 25 Ore 11 Cathédrale Ste Réparate Messe du festival

Domenica 25 Ore 15 L'Arche de Noé

Martedì 27 Ore 1030 & Ore 14,30 L'Arche de Noé (scolaires)

Martedì 27 Ore 19 Musée Masséna Afterwork



Luglio 2023

Martedì 4 Ore 19 L’Observatoire Afterwork