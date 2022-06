“La voce del mare”, molte iniziative a Nizza in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che ricorre l’8 giugno, la Bibliothèque Raoul Mille invita a partecipare all'evento "Ocean21", una proposta per ascoltare "la voce dell'oceano".

Fino al 12 giugno sono previsti dibattiti, animazioni, conferenze, proiezioni, interventi artistici, per scoprire il patrimonio marino naturale e culturale.