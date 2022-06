“Flos Vitae”, la storia dei fiori al Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez (Foto)

“Flos Vitae. Histoire naturelle des fleurs”, questo il titolo della mostra che il Museo di Storia Naturale di Nizza, ospitato per l’occasione dal Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez propone fino al 9 ottobre 2022, nell’ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

L’occasione è quella giusta per svelare l'eccezionale ed emblematica tavolozza vegetale del territorio di Nizza: un’immersione garantita in un mondo in cui i fiori vengono cantati.

I fiori, organi di alcune piante, sono testimoni speciali nella storia della vita.

Questa mostra getta le basi della conoscenza di questi elementi botanici. Gli aspetti sono evidenziati grazie alla grande ricchezza della biodiversità locale, che da più di due secoli stupisce scienziati e artisti. Il Museo di Storia Naturale di Nizza è la memoria della scienza naturalista locale.



Al centro di una regione simbolo della biodiversità, il museo è il garante della trasmissione della conoscenza di un meraviglioso patrimonio naturale.