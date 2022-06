Lorena Baricalla negli assoli “Carmen” e “Swan” celebra i 50 anni dell'Accademia dello SPettacolo di Savona

L’Accademia dello Spettacolo di Savona, festeggia quest’anno il 50esimo Anniversario della sua fondazione presso il Teatro Chiabrera con uno spettacolo il 18 giugno al quale sono invitate ad assistere tutte le ex-allieve che saranno poi invitate sul palcoscenico al termine per la parte istituzionale con le autorità cittadine.

Vi sarà la partecipazione straordinaria in questa ricorrenza dell’étoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla negli assoli “Carmen” e “Swan”.

Lo spettacolo di questo cinquantenario prende il titolo dai noti concerti di Vivaldi “La Stravaganza”, titolo che ha ispirato l’ultimo balletto in scena e che diventa fil rouge e contenitore di idee della serata.

Si inizia con “Don Chisciotte”, uno dei personaggi più stravaganti della letteratura, secondo la coreografia originale del Bolshoi; si ricorda con “Ciak, si gira!” le emozioni provate davanti allo schermo cinematografico; si prosegue con “Magic Circus”, un circo dell’immaginario, e si giunge infine ad uno stravagante esperimento coreografico che conclude lo spettacolo dandovi il titolo di “La Stravaganza”.

La nota Accademia di Savona è stata fondata da Joelle Heidl Baricalla, che ne assicura tuttora la direzione artistica, insieme alla maestra russa Marika Besobrasova, allora direttrice dell’Accademia “Principessa Grace” di Monte-Carlo, con la quale l’Accademia di Savona ha avuto per lungo tempo uno stretto legame di collaborazione. Joelle Heidl Baricalla si era a suo tempo formata come ballerina e come Maestra di danza con corsi di aggiornamento per più di 15 anni con la Besobrasova stessa.

Lorena Baricalla, che cura la supervisione artistica dell’Accademia di Savona, ha danzato i primi ruoli presso i Balletti di Monte-Carlo, da “Shéhérazade” e “Marco Spada” a “Il Figliol Prodigo” di Balanchine e “Les Deux Pigeons”, con partner prestigiosi quali Rudolf Nureyev, Eric Vu An, étoile dell’Opera di Parigi, Fréderic Olivieri, direttore della Scala di Milano. Una carriera sviluppatasi in 35 paesi nel mondo, che si è ampliata ulteriormente come attrice e cantante, e che Lorena Baricalla prosegue prodotta da PromoArt Montecarlo Production con cast fino a 100 artisti in Carmen, Thalassa, Time Machine, Matrix, Belle Epoque Cancan,…oppure grandi musical con best hits da Il Fantasma dell’Opera, Moulin Rouge, West Side Story, o Checkmate. Ha realizzato da poco per la TV Americana “Lorena and Friends in Monaco”, uno show televisivo circa la sua vita che racconta ai telespettatori.

In parallelo l’étoile non dimentica l’importanza del sostegno ai giovani attraverso la trasmissione della sua esperienza.

Luogo di formazione professionale ed amatoriale di qualità riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, l’Accademia di Savona ha in tutti questi anni formato all’incirca 1000 giovani provenienti non solo da Savona, ma da tutta la Provincia e la Liguria.

Una formazione di alta qualità professionale che ha permesso a numerose ballerine ivi formate di entrare a far parte del corpo di ballo della Promo Art Monte-Carlo Production con tournée in tutta Europa e negli Emirati ottenendo contratti professionali. Altre giovani sono entrate a fare parte di compagnie di danza in Europa oppure nel settore della TV. Coloro che invece hanno compiuto gli studi a livello amatoriale hanno sempre dichiarato che la danza le ha aiutate molto nella loro formazione come persona dandogli una marcia in più nelle loro carriere manageriali e professionali.

L’Accademia di Savona propone da sempre una formazione completa con danza classica, moderna, contemporanea, jazz, hip hop, musical con canto e recitazione, laboratorio coreografico, nonché propedeutica e corsi per adulti, e grazie alla “Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla”, il metodo di insegnamento nato dalla sua esperienza artistica e pedagogica, offre un Programma Accademico basato su criteri internazionali secondo 14 livelli di studio che portano al professionismo per coloro che lo desiderano. Inoltre la “Methode” propone anche un Corso di Formazione ed Aggiornamento per Maestri di Danza ed ha ad oggi formato non solo maestri della regione Liguria ma anche a livello nazionale ed internazionale. Sono infatti affiliate alla “Methode” Scuole di danza in Italia, Monaco e Francia fino in Nuova Caledonia.

Una formazione privilegiata che permette alle giovani ballerine savonesi di partecipare ogni anno agli Esami Internazionali della “Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla” che si svolgono solitamente a Monte-Carlo davanti ad una prestigiosa Giuria ed ad un Comitato d’Onore composto da artisti e personalità internazionali. Con l’étoile Lorena Baricalla in Giuria vi sono stati noti etoile con i quali ha lavorato nella sua carriera: Luciana Savignano, Anna Razzi, Eric Vu An, Marco Pierin, Daniel Agesilas, Jozef Varga, Toni Candeloro, Randy Diamond e Stefano Botto.

Teatro Chiabrera – sabato 18 giugno ore 20,30 - Ingresso libero