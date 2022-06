"Louis Nucéra, un écrivain à vélo", una mostra Nizza

In occasione del 20° anniversario dell'inaugurazione della Biblioteca Louis Nucéra, è in corso a Nizza la mostra "Louis Nucéra, uno scrittore in bicicletta" che si può visitare fino al 6 luglio 2022.

In omaggio allo scrittore nizzardo che le diede il nome, la biblioteca mette in luce la passione di Louis Nucéra per lo sport e in particolare per il ciclismo, cui ha dedicato il libro “Mes rayons de soleil”.

Parallelamente a questa mostra vengono presentati anche oggetti personali lasciati in eredità dalla famiglia Nucéra al Museo Nazionale dello Sport, tra cui una delle loro biciclette.

La mostra è in collaborazione col Museo Nazionale dello Sport: la Biblioteca Louis Nucera si trova in Place Yves Klein 2 a Nizza.