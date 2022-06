888sport: nonostante gli introiti in calo nel poker a torneo resta uno degli operatori più usati

Spesa del poker a torneo, nel mese di maggio, di circa 7 milioni e 400mila euro. In calo, rispetto a maggio dell’anno scorso, di quasi l’8% ma resta uno dei giochi più amati. 888 sport stabile tra gli operatori principali.

Spesa in calo per il poker a torneo. Parliamo, infatti, di circa l’8% in meno rispetto alla spesa dell’anno scorso ma con introiti che arrivano quasi a 7 milioni e mezzo nel solo mese di maggio. Insomma, c’è da ragionare sul calo ma anche da essere contenti per un settore che, soprattutto nel gaming online, è in continua crescita. 888sport resta, poi, uno dei principali operatori per il poker online, stazionario tra quelli più amati. 888sport Italia, infatti, usa URL per maggiori informazioni, è una delle aziende più conosciute, con un’offerta di alto livello da più di 15 anni. Più di 250 i giochi presenti sulla piattaforma che riesce, così, a soddisfare la curiosità di tanti giocatori differenti che prediligono giochi diversi.

In Italia, infatti, i giochi preferiti dagli appassionati sono le slot machine e il poker su tutti. Certo, non dobbiamo dimenticare il fascino di giochi antichi come la roulette o l’italianissimo 7 e mezzo, ma, comunque, l’attività che viene svolta tra slot e poker è di gran lunga maggiore. L’attenzione nei confronti dei giochi da casinò cambia anche rispetto a quella nei confronti delle scommesse sportive. Lo scommettitore (di solito appassionato di calcio ma si può scommettere davvero su tutto, dal Tour de France

Il poker: l’arte del bluff per vincere

Giocare a poker è un’arte, un’abilità che non viene rappresentata solo dalla fortuna ma proprio dalla capacità, anche psicologica, di comprendere gli avversari e di poter bluffare. Il bluff, infatti, è la differenza vera tra questo gioco e altri di pura fortuna e anche la scienza ha provato a riprodurlo in maniera artificiale. Per questa ragione, qualche tempo fa, la Carnegie Mellon University e Facebook, hanno sviluppato un algoritmo che permettesse, a un computer, di bluffare. Grazie a questo esperimento, molto intrigante, si è scoperto che sì, un computer può bluffare, e che solo bluffando si è in grado di poter contrastare gli avversari per un’intera partita.

Questo, quindi, va a comprovare ciò che già sappiamo: il poker è un gioco di strategia in cui abbiamo tante possibilità di vincere anche senza una mano fortunata di carte. Quello che vogliamo dirvi, dunque, è di giocare, di conoscere a fondo le regole del poker ma di imparare a riconoscere le varie tipologie di player che incontrerete e che saranno, certamente, una vera e propria scuola per vincere.

Le slot machine: un approccio completamente diverso

Abbiamo capito che il poker non è un gioco che si basa sulla fortuna, ci sembra chiaro. Così come è ancora più chiaro, appunto, che le slot machine siano, invece, un gioco che si basa, esclusivamente, sulla sorte. Non c’è nulla che si possa fare, infatti, per arrivare a vincere se non sperare che la combinazione sia vincente o che ci sia un bonus nel gioco che ci permetta di ricevere soldi o giri gratis. Ma noi, come giocatori, non dobbiamo fare altro che premere un pulsante e tirare, punto. Senza che ci sia nessuna interazione che ci permetta di modificare ciò che accadrà.

A chi piacciono le slot? A chi ama vincere veloce, chi preferisce una piccola somma rispetto a un torneo di poker lungo e faticoso, a chi ama l’azzardo adrenalinico di un tiro e via, comunque vada. E ce ne sono tanti, ovviamente. Così come tanti sono i tipi di slot che è possibile trovare sulle piattaforme di gaming online legali in Italia. Piacciono tanto e tante sono le grafiche differenti, la musica, la giocabilità di ognuno di loro, per fidelizzare sempre più clienti.