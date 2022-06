Il “vicino” universo: se ne parla mercoledì a Palais Lascaris

Un’interessante conferenza è in programma per domani, mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 15 a Palais Lascaris, nel Vieux Nice.

Si parlerà di “La missione Gaia e l'universo vicino: Asteroidi sotto la lente d'ingrandimento”: l’evento si svolge con la collaborazione dell’Osservatorio della Costa Azzurra

Il relatore sarà Paolo Tanga astronomo presso il Laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur dove è responsabile dell'elaborazione dei dati del Sistema Solare per la missione Gaia. È un esperto delle proprietà fisiche e dinamiche degli asteroidi.

La missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, progettata per esplorare la nostra Galassia, è anche un osservatorio privilegiato per caratterizzare la popolazione di piccoli corpi nel Sistema Solare. Osservando gli asteroidi da lontano, Gaia è in grado, con una precisione senza precedenti, di rivelare proprietà sorprendenti. L'Osservatorio della Costa Azzurra ha coordinato, da molti anni, un'ampia collaborazione tra ricercatori per ottenere la massima quantità di informazioni dalle osservazioni degli asteroidi effettuate da Gaia.

La pubblicazione del terzo “catalogo” della missione rappresenta un traguardo importante.

La precisione e la ricchezza senza precedenti dei dati che sono stati messi a disposizione consentiranno agli astrofisici di affrontare questioni fondamentali sull'evoluzione della popolazione di asteroidi.

Grazie a Gaia, possiamo capire meglio la loro origine e composizione? Si possono fare nuove scoperte importanti? Come si evolverà la nostra conoscenza del rischio di impatto? Durante questo convegno, verranno fornite alcune risposte a queste domande, illustrando il lavoro unico svolto da Gaia e dai team scientifici coinvolti in questa straordinaria missione.

Palais Lascaris si trova nel Vieux Nice in Rue Droite 15.