La troupe del TG5 alla Passione di Sordevolo

A meno di una settimana dall’inizio del ciclo di rappresentazioni della Passione di Sordevolo, domenica 12 giugno, una troupe del TG5 Mediaset si è recata a Sordevolo per girare un servizio dedicato allo spettacolo e ai suoi molteplici aspetti, con interviste e immagini relative a ciò che sta dietro alla sua realizzazione e messa inscena.

Verrà proposto come magazine di approfondimento del TG, molto probabilmente a partire dal mese di luglio prossimo. Una settimana, quella che sta iniziando, densa di emozioni, di trepidazione e di attesa per il debutto ma anche di impegni per gli ultimi preparativi, per le prove generali che si stanno svolgendo a pieno ritmo e per un importante appuntamento di presentazione dell’edizione 2022 dello spettacolo che avrà luogo martedì 14 alle ore 14 presso la sala Viglione di Palazzo Lascaris a Torino, grazie al supporto della Regione Piemonte, durante il quale si parlerà anche dell’annullo postale che Poste Italiane ha dedicato alla Passione di Sordevolo.

Fra le ultime iniziative a livello promozionale, da segnalare anche l’inserimento della manifestazione nel progetto “tabUI” che, attraverso la propria APP, ha l’obiettivo di valorizzare le unicità del territorio italiano e condividerne le bellezze partendo dai territori e dai luoghi meno conosciuti, facendo un’operazione di cross marketing verso gli oltre 120.000 utenti della community che contribuiscono alla crescita dei contenuti.