Nuzzi e Greggio tengono banco a Monaco, la serata diventa un evento

E’ stato un successo l’iniziativa organizzata dal Comites, “Incontro con… Gianluigi Nuzzi”, svoltasi lunedì 13 giugno presso lo Yacht Club di Monaco e al quale hanno partecipato SE l’ambasciatore Giulio Alaimo con Signora e Michela Palumbo, Commissario Aggiunto presso l’Ambasciata d’Italia a Monaco.

In una sala gremita di spettatori, Gianluigi Nuzzi, scrittore, giornalista e conduttore televisivo del programma di approfondimento di Rete 4, “Quarto grado”, è stato intervistato dal Presidente del Comites Ezio Greggio.

Nella prima parte dell’incontro, tra episodi di cronaca, aneddoti e retroscena, Nuzzi ha parlato dei suoi inizi da giornalista sotto la guida di Indro Montanelli e, incalzato dalle domande di Ezio Greggio, sui contenuti dei suoi libri di successo per gli scandali in Vaticano, di come la chiesa sia cambiata, prima con Benedetto XVI e poi con Papa Francesco, della crisi della fede nelle persone.

Nella seconda parte dell’incontro, Gianluigi Nuzzi ha parlato del suo nuovo libro: “I predatori (tra noi) - Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani” (Rizzoli).

“Cresce sempre di più l’uso di quelle droghe e farmaci che vengono utilizzati per abbassare la volontà di ragazze e donne, che a volte sono anche delle madri, e che all’indomani non lasciano alcun ricordo di quanto vissuto - ha detto lo scrittore e giornalista - E dato che gli abusi sessuali in questo genere di circostanze accadono e aumentano, sono da considerarsi un fenomeno. Nei casi che racconto nel libro, tutto è documentato in ogni dettaglio”.

Il Presidente del Comites Ezio Greggio ha voluto sottolineare quale deve essere il messaggio importante destinato a famiglie e a chi ha figli: “Deve esserci un impegno determinato per sensibilizzare, educare, per mettere in guardia e per saper riconoscere una situazione a rischio, prima che sia troppo tardi.”





E’ stato un appuntamento dai contenuti forti e che ha appassionato la platea. Gianluigi Nuzzi ha sempre risposto alle domande di Ezio Greggio in modo chiaro, diretto, senza mai usare toni drammatici: “Bisogna parlarne sempre con serietà, ma anche con leggerezza e questo è il mio modo per sopravvivere a queste storie.” ha detto l’autore del libro. Numerosi e meritati gli applausi che ha ricevuto dal pubblico.

L’incontro si è concluso con alcune domande dei giornalisti presenti e poi, per Gianluigi Nuzzi, è stato il momento per tante strette di mano e per autografare e dedicare le copie del suo libro.

A coordinare l’intera organizzazione dell’evento, i membri del Comites: Roberta Morgantini della Commissione Cultura, il Segretario Generale Paolo Borgogno, poi Dario Cassano e Raffaello Cairoli.

Il Comites desidera ringraziare gli sponsor e i partner per la partecipazione e per aver contribuito alla riuscita dell’iniziativa: Quartz Capital Fund – NPL’a Investement Gruppo Abri, Immobilia 2000, Nemesis, Monte Clean, DD Daniele Donnamaria.

E in particolare, per la preziosa collaborazione, Adalberto Miani, Bernard D’Alessandri e Yacht Club Monaco.

Gianluigi Nuzzi, milanese, è autore di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano: Vaticano S.p.A., 2009; Sua Santità, 2012; Via Crucis, 2015; Peccato originale, 2017; Giudizio universale, 2019; Il libro nero del Vaticano, 2020.





I predatori (tra noi) - Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani (Rizzoli), 2022.

I predatori sono tra noi, come dimostrano gli episodi di cronaca nera che negli ultimi mesi hanno occupato le prime pagine dei giornali e che Gianluigi Nuzzi racconta in presa diretta nel suo nuovo, dirompente reportage, ricco di dettagli sconvolgenti ricavati da atti giudiziari inediti e da interviste esclusive con i protagonisti. La brutale oggettività dei verbali delle inchieste mostra un mondo in cui l’uso sfrenato di stupefacenti e medicinali – dalla cocaina all’ecstasy, dalla ketamina alle benzodiazepine alla cosiddetta “droga dello stupro” – crea una dimensione parallela popolata di allucinazioni, il sesso estremo diventa dipendenza e la tragedia è in agguato, con traumi che segnano per anni la vita di una persona e di una famiglia.