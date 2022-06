Fuochi d’artificio, festival, sport: le manifestazioni “imperdibili” dell’estate a Nizza e nella Métropole

Quali sono i grandi appuntamenti dell’estate di Nizza? Quali iniziative coinvolgeranno turisti ed abitanti della Métropole Nice Côte d’Azur, lanciata più che mai verso la designazione a capitale Europea della Cultura per il 2028?

L’ufficio turistico metropolitano ha reso noti i momenti salienti di un’estate da vivere tra l’azzurro del mare e il verde dell’arrière pays.

Questi gli appuntamenti “imperdibili”





17-18 giugno: semi finali di Top 14 a Nizza.

21 giugno: Fête de la musique.

24-27 giugno: Fête de la Saint Jean a Nizza.

26 giugno: Ironman Nizza.

8-23 luglio: Festival Nuits du Sud a Vence.

13 luglio: Fuochi d’artificio a Nizza.

15-19 luglio: Nice jazz festival.

20-22 luglio: Les nuits guitares a Beaulieu sur Mer.

21-24 luglio: Le cirque du soleil a Nizza.

24-26 luglio: La crème festival a Villefranche sur Mer.

3-5 agosto: Les plages du rire a Nizza.

15 agosto: Fuochi d’artificio a Nizza.

20-21 agosto: Campionato del mondo di boules carrées a Cagnes-sur-mer.



L’intera e corposa programmazione è inserita sul sito internet www.explorenicecotedazur.com totalmente dedicato alle iniziative.



Tra le novità il marchio Pet Friendly che indicherà le strutture dove gli animali da affezione sono degli amici e che va ad aggiungersi ad altri tre: "Irisée naturellement" che assicura il la miglior accoglienza per la comunità LGBTQIA +, "Famille Plus" rivolta a clienti di tutte le età assicurando accoglienza e attività specifiche e "Cuisine Nissarde" che valorizza l’enogastronomia locale.



Sarà ulteriormente potenziato il French Riviera Pass che assume la forma di una "carta della città" che dà libero accesso ai principali siti culturali e turistici della Costa Azzurra e consente di ottimizzare le spese per le vacanze.



Esistono tre versioni del French Riviera Pass: una carta della durata di 24 ore che costa 28 euro, una della durata di 48 ore al costo di 40 euro e, infine, una di 72 ore a 59 euro.

Questa “card” a consente inoltre di usufruire dei trasporti pubblici in tutta la Métropole Nice Côte d’Azur, a soli 4 euro al giorno.