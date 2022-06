F1. Leclerc chiamato alla rimonta in Canada. Power Unit nuova, il monegasco parte ultimo

Che Charles Leclerc sarebbe partito dal fondo dello schieramento del GP del Canada, ormai è notizia di ieri. Per aver cambiato in pratica tutto della sua power unit Ferrari, e andando in penalità, potrebbe addirittura partire dalla pit lane.

Poco potrebbe cambiare, nel caso di una gara ricca di imprevisti per la possibile pioggia, con il monegasco che partendo ultimo non avrà praticamente nulla da perdere e tutto da guadagnare.

Nelle qualifiche Leclerc partecipa per onore di firma, passando il taglio del Q1 ma lasciando scivolare via il Q2, la pole va a Verstappen che al suo fianco avrà Fernando Alonso con la Alpine. Seconda fila per l'altra Ferrari di Sainz e la Mercedes di Hamilton.