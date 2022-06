Stasera la Francia conoscerà “come” sarà governata, in corso i ballottaggi

Solo in cinque circoscrizioni francesi non si andrà a votare oggi per il turno di ballottaggio delle legislative: sono quelle dove sono stati eletti al primo turno i candidati, quattro per la sinistra unita di Nupes ed uno per i “macroniani” di Ensemble.

Nelle altre 572 circoscrizioni si vota fino a stasera per disegnare il futuro della Francia, per decidere se sarà coabitazione, accordo di centro sinistra o maggioranza assoluta ad Ensemble.

La scarsa affluenza alle urne registrata domenica scorsa ha ridotto a otto le circoscrizioni dove si assisterà a dei “triangolari”, mentre nelle rimanenti 564 sarà un duello tra due candidati a decidere chi siederà sui seggi dell’Assemblea Nazionale ed anche se sarà confermata o meno la Primo Ministro che siede a Matignon.

A partecipare allo scontro finale saranno 410 candidati di Ensemble, 362 di Nupes, 198 del Rassemblement National e 71 dei Républicains e questo dà l’idea di come sia profondamente cambiata la Francia rispetto a cinque anni fa quando i “repubblicani” erano praticamente presenti ovunque.

Saranno 271 i “faccia a faccia” tra Ensemble e Nupes, 107 quelli tra Ensemble e RN, 61 quelli dove si scontreranno i candidati di Nupes e del RN. In 25 circoscrizioni saranno duelli “tutti di destra” tra Républicains e RN, il Rassemblement National sarà pure presente in 18 circoscrizioni con candidati di Nupes e in 24 con quelli di Ensemble.

Difficile dire se stasera alle 20 alla chiusura dei seggi la Francia sarà destinata ad un quinquennio di stabilità o se saranno accordi, anche laboriosi, a determinare le sorti del Paese: da sempre, peraltro, i ballottaggi hanno indotto i francesi a scegliere percorsi di stabilità.

Per quanto riguarda le 9 circoscrizioni del Dipartimento delle Alpi Marittime, questi i duelli.

Circoscrizione 1

Comprende oltre al centro storico di Nizza anche il territorio Sud e Sud Est della città.

LR: Eric Ciotti (parlamentare uscente)

Ensemble: Graig Monetti



Circoscrizione 2

Comprende il territorio Nord Ovest del Dipartimento oltre a località quali Grasse, Vence, Carros e La Gaude.

RN: Lionel Tivoli

Ensemble: Loic Dombreval

Circoscrizione 3

Comprende le aree Nord e Nord Ovest di Nizza e località quali La Trinité, Saint-André-de-la-Roche e Falicon.

Ensemble: Philippe Pradal

Nupes: Enzo Giusti

Circoscrizione 4

Comprende l’area ad Est del Dipartimento e la Valle Roya. Riguarda località quali Menton, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Villefranche-sur-mer e Tende.

RN: Alexandra Masson

Ensemble: Alexandra Valetta Ardisson

Circoscrizione 5

Comprende l’area Ovest di Nizza e il Nord del Dipartimento oltre a località quali

Saint-Etienne-de-Tinée.

Ensemble: Marine Brenier

LR: Christelle d’Intorni

Circoscrizione 6

Comprende alcune aree costiere poste al centro del Dipartimento tra i comuni: Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var e Villeneuve-Loubet

RN: Bryan Masson

Ensemble: Jean-Bernard Mion

Circoscrizione 7

Comprende la città di Antibes e le aree contigue tra cui Biot.

LR: Eric Pauget

Ensemble: Eric Mele

Circoscrizione 8

Comprende Cannes e le località limitrofe oltre a Mandelieu La Napoule.

LR: Alexandra Martin

Ensemble: Jean-Valéry Desens

Circoscrizione 9

Comprende la città di Grasse e una trentina di comuni tra i quali Cannet, Mougins, Saint-Auban e Saint-Vallier-de-Thiey.

LR: Michèle Tabarot

RN: Franck Galbert