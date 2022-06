Tanta musica oggi in Costa Azzurra: è la Fête de la musique

Oggi è il primo giorno d’estate ed anche la giornata dedicata alla musica ed alla sua festa.

La Costa Azzurra si è attrezzata, comuni ed esercizi privati, artisti di strada e luoghi di ritrovo: ovunque vi è fermento.

Questa una rassegna di alcune località dove sono organizzate delle “feste della musica”.



Beaulieu sur mer

In Place Marinoni si esibirà, alle 19, il gruppo pop-rock Cover now.



Cagnes sur mer

Tre concerti nelle piazze: il conservatorio si esibirà dalle 17 alle 21 in place De Gaulle e dalle 21 i Sunflow'her, Dark Water e First class.

In Place de la Marine, alle ore 20,30, The Maybugs, un gruppo pop-rock che propone un repertorio degli anni '50 e '80.

Suonerà dalle 21 in Place du Château: Hot Wax (jazz, soul/R&B, funk, hip-hop).

Cannes

Tanti eventi musicali ovunque: sulla Place de l'Etang, sulla piazza del marché de La Bocca, al Port Pierre Canto e sulla place Commandant Maria. Bambini e adulti sono attesi anche al Kiosque à musique sulle Allées Allées de la Liberté, per godersi il concerto offerto dal Conservatorio Nazionale di Cannes



Carros

Festa in Place Louis-Frescolini: alle 19 i Covers (rock), alle 20 No End Date (rock) e alle 210: Shakin'mamas (rhythm'n blues e musica degli anni '60 e '70).



La Trinité

Appuntamento a partire dalle 18 al Jardin Tagnati, per una serata con gruppi e solisti locali.



Nizza

In Place du Pin il centro LGBTQIA + Côte d'Azur torna dopo, gli anni del Covid, con il Dolly party, dalle 18 a mezzanotte. In programma una formazione di dj: Nicolas Dermen, Ben Crafter, Lucy Ward, Jisse, Fredsky e Tristan Garner.

Nel quartiere di Pessicart, in Square Booth alle 18,30: il conservatorio di Pessicart, sotto la direzione di Magali Pyka, alle 19,15: voce e chitarra, alle 20: Blacklist (rock) e alle 21,10: Synapse (pop rock).