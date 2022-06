Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

16e Festival «Nuits Carrées» - dal 23 al 25 giugno 2022

Esplanade du Pré-des-Pêcheurs

Tre serate di festa ai piedi dei bastioni, con 2 concerti dal vivo. Qualcosa di nuovo quest'anno, con la creazione un'area bambini-famiglia di 150 mq. Tutte le sere dalle 19.

Giovedì 30 giugno

Victoires du Jazz – Giovedì 30 giugno 2022

Pinède Gould



Sabato 25 giugno 2022

Atelier Repair Café – Dalle 14 alle 17 - Médiathèque Albert Camus.

16e Festival « Nuits Carrées » - Dalle 19 - Esplanade du Pré-des-Pêcheurs



Fête de la Saint-Pierre, de la Mer et du Littoral – 25 e 26 giugno 2022

Bastion Saint-Jaume, base nautique

Tre giorni di festa in onore del santo patrono dei pescatori al Bastione Saint-Jaume, nelle strade del centro storico o di Juan-les-Pins. Tra i momenti salienti: la sfilata delle barche con lanterne sotto i bastioni ed a a Juan-les-Pins, la dimostrazione di sci nautico, la messa solenne per i marinai, la processione in città, la deposizione di una corona di fiori in mare e la gara di canottaggio a La Gravette.



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



BEAULIEU SUR MER

CONCIERTO: ECHOS DE MÉDITERRANÉE

Mercoledì 29 giugno 2022.

Dalla Francia alla Spagna, dall'Egitto all'Italia, dalla Grecia a Israele, il programma "Echos de la Méditerranée" propone una scoperta delle fonti musicali della tradizione orale.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

EXCURSION VISITE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS

Giovedì 23 giugno 2022 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLE, STAN DANS "ET SI LES ŒUVRES D’ART POUVAIENT PARLER"

Giovedì 23 giugno 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT AFTERWORK - ROM.D COLLECTIVE

Venerdì 24 giugno 2022 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE GRAND-PEUR ET MISÈRE DU IIIE REICH - LA FEMME JUIVE

Venerdì 24 giugno 2022 ore 21

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



EXCURSION VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Venerdì 24 giugno 2022 ore 9,30

23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



CONCERT RÉCITAL DE FIN DE 3E CYCLE

Sabato 25 giugno 2022 ore 19

Espace Miramar

35 rue Pasteur



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 25 giugno 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE INDICATIF: 38 S.P.

Sabato 25 giugno 2022 ore 20,45

Espace Mimont

5 rue de Mimont



ANIMATION VIDE-GRENIER

Sabato 25 giugno 2022 dalle 9 alle 18

Pré de la Basse-Vallée de la Siagne, chemin de la plaine de Laval



SPECTACLE LA SONATE À KREUTZER

Sabato 25 giugno 2022 ore 21

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



FESTIVAL CANNES FESTIVAL AUTO MOTO RÉTRO

Festival de voitures et motos d’époque

Domenica 26 giugno 2022 dalle 10 alle 16,30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



CONCERT MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 26 giugno 2022 ORE 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



ANIMATIONS, MOIS DE LA CRÉATIVITÉ CANNOISE 2022

7e édition

Fino al 25 giugno 2022



EXPOSITION 41E GRAND PRIX INTERNATIONAL DES ARTISTES

Fino a domenica 26 giugno 2022

Horaire(s) :

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



EZE

FESTIVAL DU PEU PLUS LOIN, ESPOSIZIONE

Fino al 10 luglio 2022

Tutti i venerdì, sabati e domeniche.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



FALICON

TRAIL DE LA VIRADA DE FALICON, COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 26 giugno 2022

Orari di apertura ogni giorno dalle 6:30 alle 14.

3 place Bellevue



ISOLA

DUO TRAIL – ISOLA 2000

COMPETIZIONE SPORTIVA

Sabato 25 giugno 2022.

Una gara atipica in coppia, per un piacere condiviso!

Isola 2000

Station d'Isola 2000



LE BROC

FESTIVAL DU PEU PLUS LOIN, ESPOSIZIONE

FINO AL 10 LUGLIO 2022

Tutti i venerdì, sabato e domenica.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Championnat du pur-sang arabe de la Méditerranée et des Pays Arabes

Sabato 25 giugno 2022 e domenica 26 giugno 2022

Stade Rondelli Menton



Concert «Famille en scène - découverte de la guitare classique» par Ekaterina Khoreva. Un voyage musical inattendu à partager en famille !

Sabato 25 giugno 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 23 giugno 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 23 giugno 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 24 giugno 2022 ore 10

Lunedì 27 giugno 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : La vieille-ville en famille

Sabato 25 giugno 2022 ore 10

Place de la Conception



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 27 giugno 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 28 giugno 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 29 giugno 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition « Murmures » de Manuel Dias

Fino a mercoledì 29 giugno 2022

Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



MONACO

Concert - Bab L'bluz

Giovedì 16 giugno 2022, alle 18.30

Thursday Live Session con Bab L'bluz

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Salon d'Art Contemporain

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022

3e Art3f, salon international d'art contemporain

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Rally padre-figlia

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022

Durante il Rally Padre-Figlia™, padri e figlie amanti delle belle cose si ritrovano per assaporare il fatto di essere insieme. Il rally si svolgerà con partenza dal Principato di Monaco per una tre giorni di bel vivere, gastronomia, piacere di guida e momenti preziosi tra padri e figlie. I percorsi selezionati sono assai suggestivi e prediligono panorami straordinari!

Principauté de Monaco



Ballets de Monte-Carlo

Da venerdì 24 a sabato 25 giugno 2022 alle 19.30,

L'Été Danse - Gala dell'Accademia Princesse Grace, a cura dei Ballets de Monte-Carlo

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Concerto

Venerdì 24 giugno 2022 alle 20.30

Il rapper MC SOLAAR risale sul palcoscenico per presentare una performance inedita, accompagnato da The New Big Band project diretta da Issam Krimi.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Le Grand Bal des Princes et des Princesses

Sabato 25 giugno 2022

"Le Grand Bal des Princes et des Princesses" : dîner de Gala animé d'un merveilleux spectacle d'artistes, de musiciens, de danseurs et de chanteurs de prestige, sous le Haut Patronage de SAS Le Prince Albert II de Monaco.

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Concerto di musica da camera

Sabato 25 giugno 2022 alle 20

Serie Grande Stagione: 1° concerto di musica da camera con Sibylle Duchesne & Jae-Eun Lee, violino, Federico Andres Hood & François Duchesne, viola e Thierry Amadi & Thibault Leroy, violoncello. In programma: Johannes Brahms. 2° concerto di musica da camera con Boris Berezovsky, pianoforte, Liza Kerob & Sibylle Duchesne, violino, Federico Andres Hood, viola e Thierry Amadi, violoncello. In programma: Antonin Dvorak

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto

Da sabato 25 a domenica 26 giugno 2022 alle 21

Concerto di Junior Giscombe con Echoes Of, organizzato da La Note Bleue

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



17° Festival Internazionale di Organo di Monaco

Domenica 26 giugno 2022 alle 17

Recital-conferenza e proiezioni - "Sogni di stelle" dal racconto di Jean-Loup Chrétien, con Hampus Lindwall, improvvisazioni all'organo. A cura della Direzione degli Affari Culturali.

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da

Domenica 26 giugno 2022 alle 18Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Elena Zhidkova, soprano e Matthias Goerne, baritono. In programma: Claude Bebussy e Béla Bartok

Auditorium Rainier III



Mostra - "Un Sogno di Purezza"

Fino a lunedì 4 luglio 2022, Le Méridien Beach Plaza

Mostra "Un Sogno di Purezza" di Claude Gauthier, a riprova dell'amicizia franco-monegasca,

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

MARIAGE D’ENFER, TEATRO

Fino al 24 giugno 2022

24 giugno 2022 alle 20:00.

Les Compagnies sur le Pont

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



FLORENCE FORESTI, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Fino a sabato 25 giugno 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Boys Boys Boys

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



QUASIMODO, SPETTACOLO

FINO AL 29 GIUGNO 2022

25 giugno 2022 alle 11:00

25 giugno 2022 alle 15:00

29 giugno 2022 alle 15:00.

Les Compagnies sur le Pont

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



IRONMAN FRANCE – NICE, COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 26 giugno 2022.

Promenade des Anglais



AFTERWORK – MUSÉE MASSENA, CONCERTO

Lunedì 27 giugno 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Talenti della prestigiosa scuola Eisler di Berlino

Musée de la Villa Masséna

65 rue de France



SCORPIONS – ROCK BELIEVER WORLD TOUR 2022, CONCERTO

Martedì 28 giugno 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

La storia d'amore tra gli Scorpions e la Francia va avanti da molto tempo. Infatti, è durato per quasi 50 anni, al di là di qualsiasi moda o successo.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



AFTERWORK #14, CONCERTO

Martedì 28 giugno 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Quartetto di corni: Bruno Caulier, Julien Heisse, Maxence Bur e Hermann Ort

Château de Crémat

442 Chemin de Crémat



LES VOIX SOLIDAIRES SONT DE RETOUR À L’OPÉRA DE NICE! , CONCERTO

Martedì 28 giugno 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Un eccezionale evento musicale e di solidarietà con la partecipazione di: Perrine Madoeuf, Jennifer Michel, Marion Lebègue, Mikhael Piccone, Fabienne Conrad, Rémy Bres e molti altri!

Soprano:

Sonia Bermejo, Erminie Blondel, Érica Cortese, Aude Fabre, Vanessa Fouillet, Clara Guillon, Julia Heras, Celine Laborie, Mathilde Lemaire, Perrine Madoeuf, Elizabeth Moussous, Jennifer Pellagaud, Julie Prola, Élodie Tisserand, Fabienne Conrad

Mezzo-soprano:

Laeticia Goepfert, Pauline Descamps, Yamna Elyasmino, Marion Lebegue, Gaëlle

Mallada, Sara Paone, Natalie Perez

Tenore :

Antonel-Tony Boldan, Frédéric Diquero, Alexandre Guerrero, Matthieu Justine,

Luca Lombardo, Thomas Morris, Hugo Tranchant

Controtenore :

Rémy Bres-Feuillet

Baritono - basso :

Thibaut Desplantes, Gautier Joubert, Matthieu Lecroart, Florent Leroux-Roche,

Mikhael Piccone, Richard Rittelmann, JF Vinciguerra.

Pianisti :

Chloé Elasmar, Thibaud Epp, Sébastien Driant

Con la partecipazione di Anne Carrere e dei suoi musicisti

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



A-HA, CONCERTO

Mercoledì 29 giugno 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

I vichinghi della new-wave.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



LE DÎNER DE CONS, TEATRO

Fino al 30 giugno 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 19:45. La domenica alle 17.

Spettacolo solo sabato 14 giugno alle 20.30.

Ogni mercoledì, Pierre Brochant e i suoi amici organizzano una cena idiota.

Il principio è semplice: ogni partecipante porta un "cretino", e quello il cui ospite spicca di più viene dichiarato vincitore.

Théâtre des Oiseaux

6 rue de l'Abbaye



7E FESTIVAL INTERNATIONAL DE COMMEDIA DELL’ARTE

FINO AL 3 LUGLIO 2022

Per i giorni e gli orari degli spettacoli, consultare il sito web del teatro. Vedere l'allegato.

https://www.commedia-nice.com/festivaldecommedia

10 giorni di teatro popolare!

8 bis rue Saint-Augustin

06300 Nice



LOUIS NUCÉRA, UN ÉCRIVAIN À VÉLO - ESPOSIZIONE

Fino al 9 luglio 2022

Un omaggio al grande scrittore nizzardo e alla sua passione per lo sport, in particolare il ciclismo, al quale ha dedicato il libro Mes rayons de soleil.

Saranno esposti oggetti personali lasciati in eredità dalla famiglia Nucéra al Museo Nazionale dello Sport, tra cui una delle sue biciclette.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT ETIENNE DE TINEE

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

Sabato 11 giugno 2022 dalle 9 alle 17:30.

Il festival della transumanza a Saint Etienne rappresenta la vita tradizionale dell'Haut Pays Niçois.

Una grande giornata con il passaggio della mandria di 2000 capi per le strade del villaggio. Esposizioni di animali, stand di artigianato, attività (tosatura delle pecore, visite gratuite ai musei (il vecchio caseificio, il forno comune e la cucina di una volta, la scuola di una volta), la fabbricazione del burro zangolato e delle collane di pecora, la lavorazione del legno di lana, passeggiate a cavallo, funivia gratuita su e giù, il Petit Bois des Lutins, il livello dell'acqua ....

Place du village

Le Village



SAINT JEAN CAP FERRAT

FÊTE DE LA MUSIQUE, CONCERTO

Martedì 21 giugno 2022 dalle 20 alle 23.

Déambulation musicale dans le village et sur les quais Lindbergh et Virgile Allari.

Newscat (Jazz New Orleans), Sugar Daddies (Variété française) & Los Hermanos (Gipsy)

Dans le village



FÊTE DE LA SAINT-JEAN, FESTA LOCALE

Da venerdì 24 a lunedì 27 giugno 2022.

Fête foraine - Exposition - Manjuca - Procession - Feu d'artifice - Messe - Aubades - Vin d'honneur - Concours de boules - Feux de la Saint-Jean

Fête foraine du 24 au 27 juin 2022 - Place du centenaire

Pêche aux canards, carrousel, tir à la carabine, tir à l’arbalète, trampolines

Vendredi 24 juin

20h45 | Procession

Les enfants et les familles sont chaleureusement invités à participer à cette traditionnelle procession !

Au départ de l’avenue des Fleurs, descente à la lueur des lampions jusqu’au vieux phare.

Départ avenue des Fleurs > Vieux port

21h45 | Feux de la Saint-Jean

Les feux de la Saint-Jean constituent une tradition encore vivace ; on allume pour l’occasion un grand feu de joie autour duquel les villageois se rassemblent.

La coutume veut que les jeunes gens sautent par-dessus le feu quand il est consumé.

Parvis de l’église Saint Jean-Baptiste

22h15 | Feu d’artifice

Vue imprenable sur ce superbe feu d’artifice depuis les restaurants du port, le village ou la plage Cros deï Pin.

Spectacle garanti !

Samedi 25 juin

10h30 | Aubades

Au départ de l’avenue des Fleurs, les enfants défilent en musique dans les rues du village pour vous offrir la cocarde et le programme des fêtes de la Saint-Jean.

Ambiance musicale avec le Jazz band Le Cannet Côte d’Azur.

Départ avenue des Fleurs > Quai Virgile Allari

11h30 | Inauguration de l’exposition « Saint-Jean, la mer, le port et les pêcheurs »

Exposition du 23 juin au 5 juillet 2022

Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le week-end de 10h30 à 18h30

Organisé par le Club cartophile et du Patrimoine Saint-Jeannois avec la participation de l’association Anao, l’aventure sous-marine.

Espace Neptune – Quai Virgile Allari

19h00 | Manjuca

Rendez-vous sur les terrasses au-dessus du port pour un repas autour d’une tablée géante à la vue imprenable, animé par le groupe Lu Ribaire.

Après le repas, soirée dansante animée par « D’JAY ».

Menu nissart : assiette niçoise – daube polenta - tourte de blettes

Attention places limitées !

Inscription à partir du 1er juin à l’Office de Tourisme : +33 (0)4 93 76 08 90

Adulte : 25€ /Enfant - 12 ans : 10€ (uniquement par chèque)

Terrasses au-dessus du port

Dimanche 26 juin

10h00 | Rassemblement

Défilé en fanfare avec le groupe folklorique « Ou Ginest »

Place Clemenceau

10h30 | Grande Messe

Église Saint Jean-Baptiste

11h30 | Dépôt de gerbes

Monument aux morts

11h45 | Discours du Maire

Suivi d’un apéritif convivial

Terrasses au-dessus du port

14h30 > 17h30 | Jeux d’enfants

Animations, jeux gonflables, défis entre copains.

À partir de 4 ans

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Plage Cros deï Pin

Lundi 27 juin

17h30 | Concours de boules

En triplettes arrangées.

19h30 | APÉRITIF

Offert aux participants et aux amis suivi d’un barbecue convivial et buvette avec participation.

Clos Bouliste – Renseignements : +33 (0)4 93 01 68 70

Dans le village



EXPOSITION « SAINT-JEAN, LA MER, LE PORT ET LES PÊCHEURS »

FINO AL 5 LUGLIO 2022

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



EXPOSITION « CAP JENK »

Fino al 26 giugno 2022, ogni giorno dalle 10:30 alle 19:30.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



TOURRETTES LEVENS

SPETTACOLO DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DI TEATRO

Domenica 26 giugno 2022 dalle 13 alle 23.

1 Chem. du Dr Arthur Mauran



VALDEBLORE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

Da sabato 25 a domenica 26 giugno 2022 dalle 10 alle 18.

Visite libre de l'Eglise Sainte Croix de St Dalmas Valdeblore de 10h à 18h

St Dalmas Eglise Ste Croix

Eglise Ste Croix St Dalmas



VENCE

AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE SUR MER

LA CRÈME FESTIVAL, FESTIVAL

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022.

3 giorni di lives, attività all'aria aperta...

Nella Cittadella, nella spiaggia della Darse e nella zona delle bocce.

La Citadelle - Place Philibert

Clos de pétanque - allée du Colonel Duval

Plage de la Darse