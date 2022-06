Week-end libanese à Saint-Jean-Cap-Ferrat con un nuovo gemellaggio

GASTRONOMIA

La famosa Chef Aline Kamakian, ambasciatrice della cucina libanese-armena e titolare del ristorante Mayrig a Beirut farà uno "show cooking" sabato e domenica a mezzogiorno nello spazio Les Néréïdes. Dalle 11:00 alle 22:00 il sabato e dalle 11:00 alle 18:00 la domenica, lo chef Jean Haider del rinomato ristorante Le Cèdre di Nizza, nonché lo chef impegnato Nader El Bacha del famoso ristorante Diwan Albacha ad Antibes vi delizierà con le loro delizie Libanese da portare via o da mangiare. La sera di sabato 2 luglio, ciascuno degli Chef creerà un ristorante effimero per chi desidera assaporare il meglio della gastronomia libanese, servito a tavola, con lo sfondo sullo sfondo il Mar Mediterraneo. Affacciato sul Teatro sul mare, il Food Truck, la Sig.ra SAJ Mezzanomie Libanaise, si stabilirà sulla spianata per tutta la durata della manifestazione e proporrà creazioni culinarie che spaziano dal Man'ouché al integrale cotto sul SAJ, forno tradizionale della campagna libanese, attraverso piatti cucinati con ricette di famiglia autentici o i famosi morsi di meze.

ARTIGIANATO

Alice Eddé, americana di nascita ma libanese di cuore, è appassionata di artigianato e cultura. Libanese. In occasione di questo evento ha selezionato alcuni dei suoi pezzi più belli che proporrà in vendita come bellissimi caftani, pelletteria, gioielli e altri tesori dal suo negozio popolare a Biblo. Un Nice Galets Stand completerà questa offerta.

TERRITORIO

Il terroir libanese è uno dei più ricchi del Medio Oriente. Per rappresentare alcune tradizioni culinarie la secolare Kamel Farms, un'azienda a conduzione familiare specializzata in agricoltura biologica e allevamento, offrirà il vendita dei suoi prodotti “fatti in casa” certificati da Libancert per far durare a casa il piacere delle papille gustative. Château Heritage, una delle più antiche aziende vinicole del Libano, sarà presente per rappresentare l'arte del vino Libanese attraverso degustazioni di alcune sue annate.

ARTE

Uno degli artisti libanesi più talentuosi della sua generazione Raouf Rifai esporrà le sue opere conosciuto in tutto il mondo nella sala Namouna dal 2 al 10 luglio. Sabato 2 luglio alle ore 18 si svolgerà l'inaugurazione della mostra alla presenza dell'artista nel piazzale antistante la Stanza di Namuna. Allo stesso tempo, alcuni mercanti di Saint-Jean si sono aggiornati con il Libano, come la Boulangerie porto e le sue creazioni effimere: croissant e pane con Zaatar, questa miscela di spezie mediorientali indispensabile in Libano, come Madame Pizza che offrirà una pizza e una focaccia a Zaatar. La boutique Babeth Lacoche ha realizzato una tote bag intitolata Saint-Jean e Byblos, la le annate della tenuta Château Heritage possono essere gustate anche sulla terrazza della casa Vino Kurkoff al porto.