L’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur apre a Cap3000

Un nuovo luogo di accoglienza dei visitatori all'interno di CAP3000, questo l'obiettivo dell'Ufficio del Turismo Metropolitano di Nice Côte d'Azur aperto nel grande centro commerciale.

Facilitare l'esperienza del visitatore, dandogli una leggibilità dell'offerta più adatta alle sue scelte è la priorità. Allo stesso modo, CAP3000 ha appena ricevuto il premio: "winner 2022, Best Shopping Center" ovvero il miglior centro commerciale del mondo al MIPIM di marzo 2022, accogliendo così il costante adeguamento del locale alle aspettative dei clienti. Questo obiettivo comune ha portato a una partnership per la creazione di un punto di accoglienza condiviso dove la customer experience è semplificata.

È aperto sino al 15 settembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, dal martedì alla domenica.

Rudy Salles, Vicepresidente dell'Ufficio del Turismo Metropolitano di Nizza Costa Azzurra: “È un grande orgoglio posizionare l'Ufficio del Turismo Metropolis Nice Côte d'Azur nel cuore del centro commerciale più bello del mondo, di fronte al Mediterraneo. Questo Mall, con i suoi milioni di visitatori, è una delle più belle vetrine dello shopping della Riviera. Saremo lieti di accogliere i nostri visitatori e fornire loro informazioni turistiche per l'area metropolitana”.

Roch-Charles Rosier, Direttore del centro commerciale CAP3000: "CAP3000 beneficia di una posizione geografica eccezionale, aperta al Mediterraneo, che lo rende un luogo essenziale in cui vivere per gli abitanti della Costa Azzurra, ma anche un luogo acclamato dai turisti, per la sua offerta unica e pionieristica. Per questo ci è sembrato essenziale partecipare all'influenza del nostro bel territorio, accogliendo all'interno di CAP3000, tutti gli attori che contribuiscono attivamente allo sviluppo della sua attrattività”.