"Lou Babazouk", due mostre in contemporanea nel Vieux Nice (Foto)

“Lou Babazouk" propone in contemporanea due mostre nelle sue due gallerie nel Vieux Nice.

“Au pays d’or et d’azur” di Marie-Annick Radigois & Jocelyne Bosschot fino al 10 luglio 2022.

Galerie Lou Babazouk (8, rue de la Loge)

Gli acquerelli di Marie-Annick Radigois trasportano in paesaggi fantastici pieni di sfumature: camaïeu e azzurro con profonde trasparenze. Gli occhi, abbagliati, brillano davanti ai covoni scintillanti di Jocelyne Bosschot, magici covoni d'oro, piume esotiche scintillanti, ametista, smeraldo e specchi con esplosioni abbaglianti. Un bellissimo invito a viaggiare nel sole della Costa Azzurra.



Nata a Nantes, Marie Annick Radigois ha scelto la luce del sud nel 1975. Vive e lavora a Carros. Paesaggi, natura sono le sue fonti di ispirazione: gioca con la trasparenza e la fusione dei colori dell'acquerello, dipingendo il sogno che è in lei.

Jocelyne Bosschot è un'artista visiva laureata in arti visive nel 1970 e specializzata nella creazione di ceramiche. Ha insegnato per molti anni arti plastiche presso l’Education Nationale. Ha esposto in tutto il mondo e in particolare in Svizzera, Algeria, Corea, Paesi Bassi.





“Art recyclé et re-né” di Pamela Keilson fino al 10 luglio 2022.

Galerie Lou Babazouk 2

Pamela Keilson si è laureata in Belle Arti presso la San Francisco State University in California. L'artista ha anche frequentato il famoso programma di arte digitale del Berkeley City College.

Dopo la laurea, ha lavorato per molti anni a San Francisco come disegnatrice d’interni per importanti studi di architettura, poi è diventata marketing manager e professoressa di marketing in diverse università, tra cui CERAM a Sophia Antipolis in Francia e l'Università Internazionale di Monaco. La sua interpretazione creativa si traduce in un'arte "gioiosa", utile e colorata, che combina pittori e artisti rinomati con mobili retrò francesi.