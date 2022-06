Quali sono i prodotti a base di CBD più diffusi?

Sicuramente avrete sentito parlare dei prodotti a base di CBD. Un vero toccasana per la salute, la pelle, il sonno ed anche alcuni “malanni”, ma non dimentichiamoci che è possibile trovarli in diversi “formati”.

Oltre all'erba legale, di cui parleremo a breve, i prodotti a base di CBD sono rinvenibili sotto forma di cosmetici (creme e pomate), liquido per la sigaretta elettronica, cristalli (con un grado di purezza che sfiora il 100 %) e persino oli e semi che non mancano di fare la loro comparsa anche nella cucina!

Una volta chiarito questo punto approdiamo ora ad un altro argomento che sta sempre particolarmente a cuore, o al portafoglio, dei consumatori e cioè il costo. In sostanza è davvero possibile trovare della buona erba legale ad un ottimo prezzo?

La risposta è assolutamente sì poiché, di solito, il prezzo supera di poco i 6 € al grammo, ma è altrettanto vero che è possibile trovarne di più economici come di più costosi. Per quanto riguarda questi ultimi, ad esempio, la cifra può salire anche fino ai 15 oppure ai 16 € per grammo dato che, tali prodotti, sono stati coltivati in una determinata maniera ed hanno una qualità diversa dagli altri.

Un ulteriore fattore che va ad influire sul prezzo dell'erba legale, oltre al peso ed alla qualità, è poi il microaddebito di pochi centesimi quando si va ad acquistare in rete. In questo caso non dovete preoccuparvi perché non si tratta certo di una truffa, ma di una normale prassi per i circuiti di pagamento online.

Infatti, proprio per verificare che la carta inserita sia attendibile, vengono prima addebitati questi pochi centesimi e poi, successivamente, tolti e riaccreditati sulla carta una volta che l'acquisto è andato a buon fine. Naturalmente è una pratica che non si attua solo acquistando erba legale in rete, ma con tanti altri prodotti comprati direttamente su Internet!

Per farvi un piccolo esempio di prodotti con dei prezzi nella media vi possiamo dunque elencare dei nomi come l'Amnesia (da 2,80 € a 6,30 € al grammo), la Gorilla Glue (2,80 € a 6,85 € al grammo), la Purple Haze (da 3,85 € a 6,93 € al grammo) oppure la Mandarin OG (da 2,40 € a 5,70 € al grammo).

Apriamo però una piccola postilla sul peso in maniera tale da evitare inutili fraintendimenti. Spesso e volentieri, aprendo il pacchetto ordinato, si può notare come questo possa risultare stranamente più leggero. Anche in questo caso non è un tentativo di truffa, ma una condizione inequivocabile della natura.

L'erba legale infatti, proprio per il suo essere un prodotto vegetale e completamente naturale, ha un peso che può risentire di fattori esterni come l'essiccazione e l'umidità. Naturalmente si tratta di variazioni davvero leggere, ma se ci fate caso è come quando si va a comprare la verdura al supermercato, o dall'ortolano di fiducia, e la si pesa. Se la stagione è stata piovosa i pomodori, per esempio, saranno più grossi e pesanti mentre, se è stata più arida, allora saranno più secchi e leggeri.