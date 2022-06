“Gli ambienti marini del Mediterraneo”, una mostra ad Èze

Fino a domenica 28 agosto 2022, la Maison de la Nature, nel Parc de la Grande Corniche di Èze, presenta la mostra "Ambienti marini mediterranei".

Una mostra che mette in luce il Mediterraneo

Gli habitat mediterranei sono incredibilmente diversi: la mostra conduce per mano nel cuore di questi habitat per scoprire la fauna e la flora, gli adattamenti delle specie per sopravvivere. Attraverso 25 pannelli, la mostra rievoca la fragilità di ambienti esposti all'inquinamento, ai cambiamenti climatici e sottolinea la necessità di preservare questa ricchezza per le generazioni future.

Un tuffo nell'ambiente marino con una mostra ad ingresso libero alla Maison de la Nature che si trova ad Èze sulla Route de la Revere.