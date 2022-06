“Arboretum” ed “Espaces possibles”, due mostre al Forum di Urbanistica e Architettura di Nizza (Foto)

Il Forum di Urbanistica e Architettura di Nizza è stato, sin dalla sua creazione avvenuta nel 1999, un punto d'incontro, un luogo di documentazione e di riferimento intorno all'architettura contemporanea e alla città.

È uno degli operatori di riferimento all'interno di una rete di istituzioni omologhe in Francia e in Europa, con le quali collabora regolarmente.

Il Forum d'Urbanisme et d'Architecture propone, fino al 15 ottobre 2022, due mostre: “Arboretum” ed “Espaces possibles”

arboretum01_ New National Stadium of Japan Tokyo Dorell.Ghotmeh.Tane/Architects

Arboretum

Si tratta di un appuntamento che affronta la questione del paesaggio, un tema che assume una particolare importanza a Nizza, situata tra mare e montagna.

Con "Arboretum", il Forum offre una passeggiata attraverso un bosco metaforico popolato da ventisette situazioni particolari tratte dalla storia dell'Ottocento oltre che dalle icone del Novecento o tra le creazioni più attuali.

La mostra dà voce agli architetti, ai paesaggisti, agli artisti o ai bibliofili e documenta un repertorio universale di momenti singolari in cui l'albero, come forma e paradigma, dialoga su un piano di parità con l'architettura.