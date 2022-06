Fino al 2 agosto più di 6.000 negozi di Nizza ti offrono i migliori saldi della Costa Azzurra

Nel centro della città e in tutti i quartieri della città, ci sono tanti negozi quante occasioni: moda, lusso, hi-tech, decorazione, bellezza... un paradiso dello shopping ti aspetta.

Quindi, se volete concedervi una breve passeggiata non troppo lontano dall'Italia, per trascorrere un weekend romantico o una vacanza in famiglia, questo è il momento perfetto! C'è da dire che Nizza ha tutto per sedurti. La capitale della Costa Azzurra è ovviamente il Mediterraneo, il cielo azzurro e le palme. È anche e soprattutto la meta dello shopping per eccellenza. La sua offerta è unica: shopping chic, shopping affascinante, viaggi nel passato, artigianato o negozi decisamente trendy, ce n'è per tutti i gusti. Shopping in un ambiente eccezionale Un giorno potrebbe non bastare per scoprire le mille sfaccettature della città.

Nizza è allo stesso tempo elegante e rilassata, dinamica e romantica, molto al passo con i tempi e orgogliosa del suo passato. Te lo dimostra ad ogni passo. Per quanto riguarda lo shopping, approfitta dei saldi sui marchi internazionali più belli e sui designer più importanti. Li trovi nei negozi dedicati, nei grandi magazzini e nei centri commerciali. Dal punto di vista culturale, prenditi il ​​tempo per scoprire il suo patrimonio locale, visitare uno dei suoi musei, passeggiare in uno dei suoi giardini, passeggiare ammirando la sua architettura. Pausa gourmet: tra cucina locale e influenze da tutto il mondo Bello e la gastronomia è una grande storia d'amore! Ricette ancestrali, abbondanza del Mediterraneo, influenze transalpine… la città è un vero e proprio parco giochi per i buongustai.

Ad ogni ora del giorno troverete sempre un ristorante per deliziare il vostro palato a pranzo oa cena. Brunch, saldi, spiaggia e tetto: programma giornaliero ideale Per iniziare bene la giornata, non c'è niente come andare a fare un brunch con la famiglia o gli amici: Nizza è piena di molti posti che ti offrono brunch tanto deliziosi quanto vari. Dopo aver approfittato dei saldi, concedetevi l'ozio in tutta tranquillità: dirigetevi verso una delle tante spiagge private di “Nissa la bella”. E per concludere la giornata, approfitta appieno della bellezza di Nizza, sorseggiando un drink con vista sui tetti, con una vista mozzafiato sul mare: Nizza ha molti tetti in un ambiente idilliaco, trendy e accogliente. In occasione dei saldi, Nice si rivolge a voi per farvi scoprire l'arte di vivere made in Costa Azzurra.

Alla fine, la cosa più difficile è lasciarla.

www.niceshopping.fr/it