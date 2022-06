Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Tournefort (Foto)

Danilo Radaelli ci porta a spasso per la Valle Tinèe, non distante da Nizza alla scoperta di un piccolo, ma interessante villaggio: Tournefort , posto nella bassa vallata.

Un villaggio che merita di essere conosciuto anche per alcuni suoi punti di interesse:

Eglise St Pierre XVII

Chapelle des pénitents des XV et XVI

Vestiges du château fort

Caves voûtées.



La Tinée dà i numeri: 70, 3031, 180. Dalla cima della Bonette fino alla confluenza con il Var, il torrente della Tinée è lungo 70 chilometri, ma tra il suo punto più alto e il suo punto più basso ci sono quasi 3000 metri di differenza!

Per questo la Tinée è una valle di forti contrasti e di rapidi avvicendamenti di paesaggi, ora mediterranei ora alpini.

Un crocevia di climi e di culture, incastonata tra la Provenza e il Piemonte, la Tinée è stata nei secoli una terra di incontri e di scambi, nonostante la difficoltà delle comunicazioni attraverso i suoi valichi, innevati per sei mesi all'anno.

Terra di alpigiani, i suoi villaggi medievali e i suoi pascoli in quota raccontano la storia antica del rapporto tra gli uomini e le montagne. Risalire la Tinée è passare in poco spazio dal Mediterraneo alle Alpi, dagli uliveti della bassa valle alle piste da sci di Isola, da un tipo di roccia all'altro, da un modo di costruire le case e gli abitati a uno completamente diverso.