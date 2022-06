Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

16e Festival «Nuits Carrées» - dal 23 al 25 giugno 2022

Esplanade du Pré-des-Pêcheurs

Tre serate di festa ai piedi dei bastioni, con 2 concerti dal vivo. Qualcosa di nuovo quest'anno, con la creazione un'area bambini-famiglia di 150 mq. Tutte le sere dalle 19.

Giovedì 30 giugno

Victoires du Jazz – Giovedì 30 giugno 2022

Pinède Gould



20e Victoires du Jazz

Giovedì 30 giugno 2022 ore 21

Pinède Gould



Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Event options

Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Du 1 Juillet jusqu'au 31 Août

À Palais des Congrès

Catégories: Divers, Jazz/Blues, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Peinture



"Les Terrasses BD"

Event options

"Les Terrasses BD"

Le 2 Juillet

À Place Nationale

Catégories: Divers, Bande-Dessinée, Expositions, Conférences, Tout public

Mots clés: Conférence, Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



"Les Terrasses BD"

Sabato 2 luglio 2022

Les Librairies Expression et Dernier Rempart présentent "Les Terrasses BD" pour un RDV consacré à la bande dessinée. De la bande dessinée pour tous les goûts, jeunesse, fantastique, historique, humoristique...

De nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée.

Au programme:

À 11 h, à la Médiathèque Albert Camus, rencontre-conférence avec Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo...qui nous parleront de l'arrivée de Goldorak en France, de leur lien avec l'œuvre et de la création de la bande dessinée. Présence de Jean-François Canestrier, premier découvreur et distributeur du dessin animé Goldorak à la télévision française.

De plus, le Musée Peynet présente une exposition des planches originales de la BD "Mal Dominant" de Fabrice Erre (Edition Six Pieds sous terre)

Accès libre dès 14h30 sur la Place Nationale.



Journée Portes Ouvertes - Théâtre du Tribunal

Sabato 2 luglio 2022

De 9h à 17h, venez découvrir la programmation, rencontrer l'équipe et les professeurs ou participer à des cours de démonstration.

De 9h à 10h : 3-6 ans

De 10h à 11h : 6-10 ans

De 11h à 12h : 11-13 ans

De 15h à 16h: 14-18 ans

De 16h à 17h : adultes

Théâtre le Tribunal

Place Amiral Barnaud, Antibes.



25e Big Reggae Festival

Event options

25e Big Reggae Festival

Le 4 Juillet

À Pinède Gould

Catégories: Musique, Musiques du monde, Concerts, Tout public

Mots clés: Concert, Tout public



25e Big Reggae Festival

Lunedì 4 luglio 2022 ore 19

Pinède.



"Je lâche prise pour de bon"

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Fino al 31 agosto 2022

1er étage du Palais des Congrès

Office de Tourisme et des Congrès

60 chemin des Sables



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



BEAULIEU SUR MER

MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

COMPAGNIE ANTONIN ARTAUD - Monsieur et la Reine Mère

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Théâtre



BELVÉDÈRE

JEAN JACQUES GRISTI HOMMAGE AZNAVOUR

Sabato 2 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



BÉZAUDUN-LES-ALPES

NOUS 4 : Un Roman Chansons !

Sabato 2 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



BIOT

THOJ

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21

Pop



BLAUSASC

Thomas Vaccari's Band

Domenica 3 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



CANNES

CONCERT APÉRITIF - STRAUSS

Giovedì 30 giugno 2022 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



EXPOSITION À LA RENCONTRE DE VICTOR TUBY

Sabato 2 luglio 2022 dalle 15 alle 18

Association Moulin Forville - Musée Victor Tuby



SPECTACLE, WEST SIDE STORY

Domenica 3 luglio 2022 dalle 17,30 alle 20

Esplanade Pantiero



FESTIVAL, BIG PERF CANNES

Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATION, LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 5 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



ANIMATION LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 6 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Place du marché



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Event options

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Du 11 Juin jusqu'au 25 Septembre

À Musée Picasso

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



CLANS

acoustic songs

Domenica 3 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



CONTES

La Banda a Cana

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21

Spectacle Niçois



EZE

FESTIVAL DU PEU PLUS LOIN, ESPOSIZIONE

Fino al 10 luglio 2022

Tutti i venerdì, sabati e domeniche.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



FALICON

Couleur Tango

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



GATTIÈRES

TRIBUTE TO SANTANA

Domenica 3 luglio 2022 ore 21

Pop



GRÉOLIÈRES

Lone Redneck

Sabato 2 luglio 2022 ore 21

Rock’and roll



GUILLAUMES

NOUS 4 : Un Roman Chansons !

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



LA COLLE-SUR-LOUP

HOT CLUB DE CORSE

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Jazz manouche



LE BROC

LE BROC FESTIVAL, CONCERT

Da venerdì 1° a domenica 3 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

1 juillet : Anne Sila.

2 juillet : Kimberose.

3 juillet : Popa Chubby

Théâtre de Verdure

275 route de Nice



FESTIVAL DU PEU PLUS LOIN, ESPOSIZIONE

FINO AL 10 LUGLIO 2022

Tutti i venerdì, sabato e domenica.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

SPECTACLE NOËLLE PERNA « CERTIFIÉ MADO », ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 2 luglio 2022 ore 21

Halle du Rivet



LES FERRES

UPTO5

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Jazz



LE ROURET

Ciné-Guinguette

Domenica 3 luglio 2022 ore 21

Spectacle musical



MENTON

Marché Estival Nocturne

Fino al 28 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Fête de La Saint-Pierre

Sabato 2 luglio 2022 e domenica 3 luglio 2022

Samedi 2 juillet

• 6h30 à 11h00 : Concours de pêche organisé par le Club de Pêche Sportive de Menton

• 12h00 : Remise des prix du concours de pêche

• 13h30 : Parade côtière organisée par l’Association Club Nautique « Voiles latines » et la SNSM - du Vieux Port jusqu’au Casino

Dimanche 3 juillet

• 14h30 : Démonstration de Technique de Sauvetage en mer, avec la SNSM et l’association Terre neuve 06, dans la baie des Sablettes.

• 10h30 : Basilique Saint-Michel Archange

Messe solennelle célébrée par le père Régis PEILLON, Curé-Archiprêtre de la Paroisse NDR

Recteur de la Basilique Saint-Michel Archange

• 11h45 : Départ de la procession en direction du Monument des Péris en Mer

• 12h00 : Monument des Péris en Mer : Dépôt de gerbes

• 12h15 : Départ de la procession en direction de la capitainerie du Vieux Port

Bénédiction des navires en mer - Vieux Port de Menton jusqu’au Port Public de Menton Garavan

• 14h30 : Démonstration de Technique de Sauvetage en mer, avec la SNSM et l’association Terre neuve 06, dans la baie des Sablettes.

• 19h00* : Ouverture au public pour la dégustation gratuite de la soupe de poissons préparée par l’association

« A Ciocoula » qui sera servie à table à partir de 20h00 - Esplanade Francis Palmero

• 21h00 à 23h00 : Ambiance musicale - Esplanade Francis Palmero

• 23h00 : Embrasement de la barque - Plage du Fossan (sous réserve)

Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 30 giugno 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 30 giugno 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



MONACO

16th Jumping International de Monte-Carlo

Da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio

La 16° edizione del Jumping Internazionale di Monte-Carlo si svolgerà ai piedi del Palazzo dei Principi.

Port de Monaco

Port Hercule



Conferenza

Giovedì 30 giugno 2022 alle 18.30,

« L'impronta delle piante », dell'artista del libro, Isabelle Mazzuccheli

Médiathèque de Monaco

Bibliothèque Louis Notari



6° Forum degli Artisti di Monaco

Da sabato 2 a domenica 3 luglio 2022, dalle 11 alle 19

6° Forum degli Artisti di Monaco, mostra di artisti plastici monegaschi o residenti, a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Creazione-Spettacolo - "Moby Dick"

Domenica 3 luglio 2022 alle 17

17° Festival Internazionale di Organo di Monaco - "Moby Dick" da romanzo di Herman Melville con Thibault de Montalembert, lettura e con Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, improvvisazione all'organo. A cura della Direzione degli Affari Culturali.

Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Monaco Energy Boat Challenge

Da lunedì 4 a sabato 9 luglio 2022

Monaco Energy Boat Challenge, a cura dello Yacht Club di Monaco, in collaborazione con l'Unione Internazionale Motonautica (UIM) e la Fondazione Prince Albert II de Monaco

Baie de Monaco



Concerto

Mercoledì 6 luglio 2022 alle 20.30

Francis CABREL: dalla ballata al folk acustico, passando dal blues! Francis Cabrel è una figura imperdibile della canzone francese: ripartono i suoi concerti con una tournée battezzata Trobador Tour.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Un Sogno di Purezza"

Fino a lunedì 4 luglio 2022, Le Méridien Beach Plaza

Mostra "Un Sogno di Purezza" di Claude Gauthier, a riprova dell'amicizia franco-monegasca,

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

LE DÎNER DE CONS, TEATRO

Fino al 30 giugno 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 19:45. La domenica alle 17.

Spettacolo solo sabato 14 giugno alle 20.30.

Ogni mercoledì, Pierre Brochant e i suoi amici organizzano una cena idiota.

Il principio è semplice: ogni partecipante porta un "cretino", e quello il cui ospite spicca di più viene dichiarato vincitore.

Théâtre des Oiseaux

6 rue de l'Abbaye



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 3 luglio 2022 alle 15,30.

Jardin des Arènes de Cimiez

184 avenue des Arènes de Cimiez



7E FESTIVAL INTERNATIONAL DE COMMEDIA DELL’ARTE

FINO AL 3 LUGLIO 2022

Per i giorni e gli orari degli spettacoli, consultare il sito web del teatro. Vedere l'allegato.

https://www.commedia-nice.com/festivaldecommedia

10 giorni di teatro popolare!

8 bis rue Saint-Augustin



LE GROUPE ALT-J, CONCERTO

Lunedì 4 luglio 2022 alle 21

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



AFTERWORK #15 CONCERTO

Martedì 5 luglio 2022 ore 19

Opéra Plage

30 Quai des États-Unis



LOUIS NUCÉRA, UN ÉCRIVAIN À VÉLO - ESPOSIZIONE

Fino al 9 luglio 2022

Un omaggio al grande scrittore nizzardo e alla sua passione per lo sport, in particolare il ciclismo, al quale ha dedicato il libro Mes rayons de soleil.

Saranno esposti oggetti personali lasciati in eredità dalla famiglia Nucéra al Museo Nazionale dello Sport, tra cui una delle sue biciclette.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION « SAINT-JEAN, LA MER, LE PORT ET LES PÊCHEURS »

FINO AL 5 LUGLIO 2022

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

Fino al 30 agosto 202, ogni giorno dalle 20 alle 0.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

FRANCIA



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



PEILLE

Les P'tites Ouvreuses - Guinguette Chic

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



ROQUEBILLIÈRE

DOUCE FRANCE

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Spectacle musical



ROQUEFORT-LES-PINS

TRIBUTE TO SANTANA

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Pop



SAORGE

SALLY

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Soul



SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Couleur Tango

Sabato 2 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



SIGALE

COMPAGNIE ANTONIN ARTAUD - Monsieur et la Reine Mère

Domenica 3 luglio 2022 ore 21

Théâtre



SOSPEL

LA TOURNEE DES MICHELS

Giovedì 30 giugno 2022 ore 21

Chansons françaises



NOUS 4 : Un Roman Chansons !

Domenica 3 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



THIÉRY

COMPAGNIE ANTONIN ARTAUD - Monsieur et la Reine Mère

Sabato 2 luglio 2022 ore 21

Théâtre



Quatuor à cordes des solistes du Philharmonique de Nice

Martedì 5 luglio 2022 ore 21

Musique classique



TOUËT-DE-L'ESCARÈNE

LA TOURNEE DES MICHELS

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



TOURRETTE-LEVENS

GENESYA

Martedì 5 luglio 2022 ore 21

Rock



UTELLE

JEAN JACQUES GRISTI _ HOMMAGE AZNAVOUR

Lunedì 4 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



VALLAURIS

DOUCE FRANCE

Le dimanche 03 juillet 2022 à 21:30

Domenica 3 luglio 2022 ore 21

Spectacle musical



VENCE

AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLENEUVE-D'ENTRAUNES

BACK TO THE 80s

Venerdì 1° luglio 2022 ore 21

Pop