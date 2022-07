L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 6 luglio

ARIETE: Godetevi questo inizio di luglio senza andare in tilt per questioni risolvibili e non sbraitate con chi non fa quello che volete… Le stelle arridono ma è dentro di voi che dovete trovare delle certezze e quantunque vi sentiste giù di carreggiata appellatevi all’ottimismo! Un comunicato sbalordirà, un maschietto amareggerà e una donzella stupirà. Propensione a polemizzare tra le pareti domestiche. Una cena o pranzo succulento renderà lo stomaco malcontento.

TORO: Quel che vi ci vuole è starvene in pace ad assaporare i mille gusti di un’estate da vivere nella sua pienezza, ben lungi da saputelli o pressanti impegni… Ritagliate degli spazi per hobby, viaggetti, ritrovi serali, performance e relax: sia il corpo che la psiche rinasceranno! In pubblici ambienti farete conoscenze tanto casuali quanto allettanti e singolari. Seducete la dea bendata mettendo al Lotto i dati di nascita del partner o di un familiare. Sabato frastornante.

GEMELLI: Non sarà facile far buon viso a cattivo gioco in questo periodo altalenante in cui l’energia e l’intraprendenza sembrano assopirsi e così, tra alti e bassi, vi barcamenerete confidando in momenti migliori: difatti sarete piuttosto corrucciati per salute, lavoro, famiglia… ma suvvia, pigliate la vita con filosofia e non arrabbiatevi troppo! Chi sta per partire preventivi un inghippo o una discussione alimentata da divergenze di opinione. Propensione ad infiammazioni o indigestioni.

CANCRO: Emotivi, ansiosi, nervosi, col contributo del novilunio del 29 giugno, tenderete a commettere gaffe, smarrire oggetti, andando nel pallone quantunque di punto in bianco qualcosa vi mettesse in agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste prima vi preoccuperà poi vi rallegrerà. Sulla strada niente imprudenze onde scagionare un inconveniente. Abbondate in pesce, frutta, verdura, salvaguardate il benessere e badate a non strafare…Compleanno festaiolo.

LEONE: Va un po’ meglio e non vi potete lamentare riguardo ad un settore che sta per ingranare. Per posteriori versi miele, fiele e peperoncino insaporiranno la minestra degli affetti portando gli innamorati o i conviventi a bofonchiare e gli adolescenti o le donzelle a mettere dei paletti con chi sembrava così carino per poi palesarsi un disastrino… Sbalzi pressori dovuti alla calura: cercate di bere tanto, specie se i reni tribolano a funzionare e domenica andate al freschetto…

VERGINE: Non badate alle apparenze perché potrebbero ingannare: andate piuttosto in fondo ad un discorso e frequentate gente che con un sorriso sarà capace di illuminare delle giornate bigie … Poi cominciate a degustare il soave gusto delle ferie: al mare o ai monti non importa l’essenziale è allontanarvi dal solito habitat e riposare… Preparatevi inoltre psicologicamente ad un evento veramente eclatante. Notizie da chi non vedevate o sentivate da mesi… Arrabbiatura domenicale.

BILANCIA: Non state facendo salti di gioia e, tra incudini e martelli, non saprete bene come muovervi nei riguardi di una situazione che sembra volervi impedire e bloccare. L’essenziale comunque è non perdere la speranza visto che presto alleggerirete un fardello riprendendovi alla grande. Se non subentrano impedimenti via libera alle libagioni, alle vacanze, agli incontri e alle serate magiche ed incantate. Visite inaspettate o persona da andare a trovare. Domenica squinternata.

SCORPIONE: Arguti, perspicaci, laboriosi ma fiacchi e stanchi non vedete l’ora di respirare il salubre venticello della pace e dell’ozio… Se ciò non è fattibile, pazientate, sopportate le paturnie altrui e poi al momento opportuno, alzate le tende senza rendere conto a nessuno… Adiacenze con un personaggio incoerente, progetto da incanalare entro fine mese e controversie tra coppiette. Passeggiate, feste o cenette vi ritempreranno. Lievi indisposizioni o larvati magoni.

SAGITTARIO: Sarà il calduccio oppure un tarlo costante ad infiacchirvi e stremarvi? Sappiate che sotto la canicola di questa rovente stagione inizia un ciclo di refrigerazione e chiudere parentesi a favore di innovazioni rendesi obbligatorio … In casa o sul lavoro l’atmosfera si appesantirà: misurate le parole e pensate ad organizzare qualcosa di speciale! Si profilano infatti riunioni festaiole, superamento di una prova e significativo evento tra venerdì e martedì. Pancino disturbato.

CAPRICORNO: Avrete parecchi assi nella manica: estrapolateli saggiamente cominciando a distinguere la sincerità dall’impostura ed evitando di credere a pettegolezzi preposti unicamente a sminuire chi conoscete da tempo… Poi mollate il tiro, pensate alla pace amorosa e familiare, mettete dei numeri al Lotto, state attenti alle infinocchiate, variate look e valorizzatevi! Un amoretto darò filo da torcere ma varrà la pena lottare in nome di questo ideale. Ritrovi gaudenti nel week end.

ACQUARIO: Sarà per l’ingerenza di Saturno, l’afa incombente, l’attesa di un accadimento, le mille cosette da sbrigare, fatto sta che tirerà aria di nervosismo, dentro, fuori e tutt’intorno, al punto di sbottare per delle sciocchezze o dormire male… Ci vorrebbe una vacanzona per far portare su il morale dalla cantina, dunque pensate seriamente ad alzare le tende o andare qualche giorno ai monti o al mare! Un comunicato o l’arrivo di una novella vi porrà in uno stato di trepida commozione.

PESCI: Si delinea una settimana un po’ particolare: chi è già in villeggiatura trascorrerà orette memorabili insieme a persone altrettanto adorabili mentre chi è ancora a casina dovrà fronteggiare tipi indigesti, una stanchezza dilagante e un’incavolatura incombente non esclusi dei fastidi relativi ad un immobile, geometri, soldini, spilorci o esseri contorti. Innamoramenti in vista per single o adolescenti. Tassativo andare dal medico se un disturbo si protrae da tempo.

E che le stelle, un po’ sudate e un po’ monelle, vi portino tante cose belle!

