F1. Qualifica bagnata e imprevedibile a Silverstone. Pole della Ferrari di Sainz, terzo Leclerc

La "solita" Silverstone, quella che con il diluvio in passato ha regalato gare memorabili, oggi regala una qualifica ad alto tasso di spettacolarità. Basta pensare che nel Q3, dove in condizioni di asciutto i piloti si concedono due tentativi, nella pista inglese allagata e con gomme da bagnato i dieci piloti hanno praticamente girato per tutti i dodici minuti, alternandosi di prestazione a seconda delle evoluzioni più o meno favorevoli del tracciato.

A sorpresa, la pole position è della Ferrari di Carlos Sainz che all'ultimo riesce ad avere la meglio della Red Bull di Verstappen. Terzo il monegasco Charles Leclerc, fatale per lui un errore all'ultimo tentativo. Se si esclude la parentesi del Canada con la penalità, per la prima volta si ritrova fuori dalla prima fila della griglia di partenza in questo campionato. Accanto a lui partirà una rediviva Mercedes con Hamilton. Ma se in gara le condizioni dovessero essere quelle della qualifica, davvero tutto deve essere ancora scritto.