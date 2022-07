L’OGC Nice “svela” le proprie divise (Foto)

Alla ripresa degli allenamenti in vista del campionato di calcio della Ligue 1, l'OGC Nice presenta le divise per la stagione 2022-2032.

La collezione per la nuova stagione, con la squadra che figura in Conference League, è composta da 3 diverse divise che uniscono tradizione e modernità.









Nella più pura tradizione dell’OGC, la maglia "home" è composta da sottili strisce rosse e nere, impreziosite da tocchi di bianco sul colletto e sulle maniche, per rendere il tutto solido e leggero. Il bianco è anche il colore in cui sul colletto compare il motto “Issa Nissa”.

La maglia che verrà utilizzata nelle gare interne è una sorta di ponte tra la squadra di ieri e quella di oggi. Le sottili bande rosse e nere, che scendono lungo il petto e la schiena e sfumano a favore del nero completo su spalle e maniche, sono ornate da un colletto bianco. Bianco che si ritrova anche in fondo alle maniche, sui pantaloncini e sui calzini.

La novità sta nelle tonalità del nero che completano le maglie sulla spalla sinistra e sul fianco destro. Un'innovazione stilistica che regala armonia e carattere alla casacca che gli atleti indosseranno durante tutti gli incontri a casa.

La maglia sarà accompagnata da pantaloncini neri e calzettoni neri.







Stessi colori, stessa tradizione, diverso equilibrio: gli uomini di Lucien Favre evolveranno nel bianco quando giocheranno fuori casa. La maglia "da trasferta" riprende i toni di quella di "casa", conferendo loro un nuovo stile. Su un insieme immacolato, vivace e appariscente, strisce rosse e nere “spuntano” sul petto e nella parte sinistra della maglia. Il motto "Issa Nissa" risalta in nero nella parte superiore della schiena.

Pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi completeranno la divisa "da trasferta".





Per la terza maglia, l’OGC Nice ha deciso di innovare, rivoluzionando la casacca sia in termini di colori che di design. Con un obiettivo: creare sorpresa e impatto.

La casacca è contraddistinta dal colore porpora, prima che il colore del crepuscolo lasci il posto a quello del sole mattutino, arancione. Un omaggio al cielo di una delle città più belle al mondo, i cui toni sono stati immortalati in due momenti chiave di una giornata estiva che si riflette anche nei pantaloncini e nei calzini.