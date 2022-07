I grandi dell'Atletica tornano a Monaco per Herculis il 10 agosto

Monaco ha sempre sorriso a Jimmy Gressier. La prima volta che venne, a febbraio 2020, la nordica aveva conquistato il record europeo per la 5km su strada. La seconda volta, nell'agosto 2020, aveva battuto il suo record personale nei 5000 metri di 7 secondi. Quest'anno, Jimmy gareggerà nei 3000m, per lavorare sulla sua velocità per i campionati dall'Europa.

Monaco scommetterà anche su due nuovi volti dell'atletica francese, titolati durante Campionati francesi d'élite. Benjamin Robert, imperiale durante la sua vittoria al Meeting de Paris, si cimenterà sui 1.000 metri percorsi per lui.

Sasha Zhoya, che ha dimostrato di poter contare su ostacoli elevati, percorrerà per la prima volta la pista che ha visto Pascal Martinot-Lagarde battere il record di Francia della specialità... Chevrier e Séri, i locali per la prima volta Margot Chevrier, originaria e con licenza a Nizza, prenderà parte alla sua prima Wanda Diamond League a Monaco. Leader francese della stagione con 4'70, il suo record personale, approfitterà di un'opposizione sempre interessante a Monaco, per provarci battere il suo record personale. Oltre i 400 metri ostacoli, Camille Séri cercherà di confermarla nuovo status, pochi giorni prima di volare ai suoi primi campionati anziani d'Europa.

L'incontro includerà 14 eventi della Wanda Diamond League:

Donne: 100m, 400m, 1.500m, 400m ostacoli, 3.000m siepi, salto con l'asta, salto triplo, Giavellotto

Uomini: 200 m, 1000 m, 3000 m, 110 m ostacoli, salto in alto, salto in lungo

Appuntamento mercoledì 10 agosto

Apertura porte: 17:30

Inizio dell'evento: 19:00

Fine dell'evento: 22:00

Biglietteria : Prezzo tra 10€ e 50€

Info e prenotazioni su www.herculis.com